Ascolti tv 7 luglio digital e pay: London calling, e su Sky Wimbledon fa boom con Berrettini prima della semifinale europea di Wembley

La giornata del tennis sull’erba a 197mila e 1,6%. In prima serata, tra le native digitali free. Su Rai Premium Imma Tataranni 428mila spettatori e 2%. Sul Nove Sapore di Mare 259mila spettatori con l’1,2%. Su Tv8 Name That Tune a 258mila spettatori con l’1,3%.

Ascolti Tv altre, gruppi: altre Rai 6,7% nell’intera giornata e 5,1% nella prima serata; altre Mediaset 7% e 5,9%.

Londra in primo piano, ciclismo a parte, con il tennis sull’erba e la semifinale degli Europei di calcio mercoledì 7 luglio. Su Rai2 la mitica tappa del Mont Ventoux ha raccolto il 14,1%. Su Sky la giornata di Wimbledon ha complessivamente avuto un ascolto medio di 197mila spettatori su tutti i canali della pay impegnati dai manti erbosi con l’1,6% di share. L’incontro Matteo Berrettini- Felix Auger Aliassime ha raccolto 332mila spettatori con il 2,5% di share. La partita del tennista romano/fiorentino è terminata prima che iniziasse la semifinale di Wembley. Inghilterra-Danimarca in onda sia su Rai1 che su Sky, decisa da un rigore generoso procurato da Rahem Sterling, prima sbagliato e poi comunque trasformato in gol sulla ribattuta del portiere da parte di Harry Kane, ha avuto 1,550 milioni e il 7,3%% su Sky.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Imma vince facile

In prima serata. Su Rai Premium Imma Tataranni ha raccolto 428mila spettatori e 2%. Sul Nove Sapore di Mare ha raccolto 259mila spettatori con l’1,2%. Su Tv8 Name That Tune a 258mila spettatori con l’1,3%. Su Rai4 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata 254mila spettatori con l’1,2%. Su Iris Boyhood ha totalizzato 204mila spettatori con 1,1%. Sul 20 Rapimento e riscatto 203mila spettatori e l’1%. Su TopCrime Law & Order 173mila spettatori e 0,78%. Su La5 Diana, La Storia Segreta ha avuto 152mila spettatori con lo 0,7%. Su Real Time Vite al limite ha ottenuto 136mila spettatori con 0,62%. Su RaiMovie Prima di lunedì 117mila spettatori 0,53%. Su Cine34 Volesse il cielo 91mila spettatori e 0,42%. Su Italia2 Naruto Shippuden ha riscosso 78mila spettatori con 0,36%. Su La7d The Tudors consegna 37mila spettatori e 0,2%.

In access. Su Tv8 4 Hotel ha riscosso 261mila spettatori con 1,3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 193mila spettatori con 0,9%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 278mila spettatori e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento Matteo Berrettini dopo il match)