Tutti D’amore e d’accordo su Real Time

D’amore e d’accordo le coppie di Real Time

Avvenire, pagina 23, di Andrea Fagioli.

Si torna ancora agli anni Ottanta del secolo scorso. Si va a pescare nella tv del passato alla ricerca di idee riciclabili. Dopo Il pranzo è servito di Rai1, ecco ora su Real Time (tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.20) D’amore e d’accordo, venti puntate di 45 minuti di un game show che un tempo si chiamava Tra moglie e marito e andava in onda su Canale5. Alla conduzione c’era Marco Columbro, oggi c’è Katia Follesa. Ma soprattutto le coppie di allora erano appunto moglie e marito, presentati come «I signori tal dei tali», ovvero con il solo cognome del marito. Oggi il politicamente corretto impone anche coppie dello stesso sesso. Per il resto, il gioco è sempre lo stesso.

Ogni volta tre coppie ritenute affiatate si sfidano a colpi di domande sul loro rapporto per dimostrare quanto effettivamente conoscono gusti, abitudini, pregi e difetti del partner. Nel corso delle manche due coppie vengono eliminate, mentre quella che resta partecipa al gioco finale per aggiudicarsi, in caso di ulteriori risposte esatte, la crociera messa in palio dallo sponsor, che è appunto una società di navigazione. I concorrenti rispetto al passato sono meno ingessati, decisamente più spigliati, ma lo show funziona solo se funziona il conduttore o la conduttrice. Dipende molto dalla loro capacità di intrattenere, di creare empatia, di essere divertenti. Katia Follesa, ad esempio, è brava, ma a lungo andare il suo voler punteggiare tutto con una battuta può rischiare di appesantire, anziché alleggerire il programma.

(Continua su Avvenire)

(Nella foto D’amore e d’accordo)