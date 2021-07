E tanto per cambiare La7 chiude in rosso

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: quasi 50 milioni di perdite cumulati dalla gestione di Urbano Cairo a partire dal 2014. Il 2020 si è chiuso a -6,48 milioni. Rischi? No, perché la società è solida: patrimonio netto di 72,7 milioni di euro (in calo rispetto ai 79,2 milioni del 2019) e posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 positiva per 54,2 milioni.

Per La7 chiusura in rosso anche per l’esercizio 2020

ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta.

Il 30 aprile del 2013 Urbano Cairo rilevava da Telecom Italia Media il 100% di La7. Senza sborsare un euro e, anzi, ricevendo una dote di 88 milioni di euro, da una società televisiva che era abituata a perdite anche di 100 milioni di euro all’anno. Insomma, il rosso era nel dna di La7 sin dalla sua nascita, nel 2001. E pure dopo 20 anni, e nonostante la oculata gestione Cairo, bisogna dire che le perdite hanno continuato a segnare gli esercizi del gruppo tv. Basti pensare che i bilanci civilistici di La7 spa dal 2014, primo anno completamente sotto Cairo, al 2020 si sono sempre chiusi in deficit: -9,6 milioni di perdite nel 2014, -7,7 milioni nel 2015, -10,8 milioni nel 2016, -5,3 milioni nel 2017, -3,8 milioni nel 2018, -5,7 milioni nel 2019 e -6,48 milioni di euro nel 2020. Quasi 50 milioni di rosso cumulato.

L’esercizio 2020 di La7 spa ha visto il valore della produzione fermarsi a quota 105,3 milioni di euro (107 milioni nel 2019), con costi della produzione a 113,7 milioni (115,2 mln nel 2019), e quindi un ebit negativo per 8,4 milioni, come nel 2019 (-8,2). La perdita, come detto, è stata di 6,48 milioni (5,73 milioni nel 2019). I costi per il personale ammontano a 36,8 milioni di euro (37,7 mln), spalmati su sette dirigenti (otto nel 2019), 51 quadri (come nel 2019), 128 giornalisti (122), 289 impiegati (287) e un operaio, per un totale di 476 dipendenti nel 2020 (469 nel 2019).

(Nell’immagine il logo de La7)