Ascolti tv 6 luglio digital e pay: Caressa + Bergomi vuol dire fiducia (e record di permanenza). Solo Rai Premium non si nanizza. Bisciglia batte Montrucchio

Tra le native digitali free in prima serata: Su RaiPremium Un’estate in montagna 338mila con l’1,3%. Su La5 Temptation Island 171mila e 0,8%. Su Iris Sperone insanguinato 164mila e 0,63%. Su Real Time Primo Appuntamento Crociera 160mila spettatori e 0,6%.

Ascolti Tv, Italia Spagna, i picchi: Sky al top alle 22.45 e alle 23.40. Permanenza record al 77% nelle tre ore di emissione

Sono già vicini alla finale degli Europei di calcio, e la notizia è che saranno gli Azzurri a giocarsela con la vincente di Danimarca-Inghilterra, la semifinale di stasera. Ieri, martedì 6 luglio, su Rai1 la prima semifinale, Italia-Spagna, ha ottenuto il miglior risultato di ascolti del torneo.

Su Rai1 il match vinto dagli Azzurri ha riscosso 17,4 milioni di spettatori e il 67,5% di share. Su Sky il match raccontato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi ha conseguito 2,4 milioni di spettatori ed il 9,4%; una quota che è salita fino al 9,6% nei supplementari e al 10,1% durante i rigori, con la barriera dei 2,4 milioni non troppo innalzatasi ma con una permanenza record del 77% delle persone già sintonizzate. Il picco di ascolti su Sky si è registrato alle 22.45, durante il recupero dei tempi regolamentari, a quota 2,5 milioni. Il record di share, invece, alle 23.40, con il 10,2% di share sul rigore di Jorginho.

Tra le digital free vince Rai Premium

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su RaiPremium Un’estate in montagna è stato visto da 338mila spettatori con l’1,3%. Su La5 Temptation Island ha avuto 171mila spettatori con lo 0,8%. Su Iris Sperone insanguinato 164mila spettatori con 0,63%. Su Real Time Primo Appuntamento Crociera 160mila spettatori e 0,6%. Su TopCrime The Mentalist 136mila spettatori con 0,52%.

Su Nove Don’t say a word a 131mila e 0,51%. Su La7 la serie Downtown Abbey 4 ha conseguito 114mila spettatori e lo 0,5%. Su RaiMovie Respiro a 112mila e 0,43%. Su Rai4 La ragazza del treno ha avuto 103mila spettatori e 0,4%. Sul 20 22 Minutes 57mila spettatori con 0,22%. Su Cine 34 Bye Bye Baby 37mila e 0,14%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Italia-Spagna)