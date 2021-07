Ascolti Tv 6 luglio: consenso Nazionale, 17,4 mln e 67,5% su Rai1 e 2,4 mln e 9,4% su Sky, per la vittoria ai rigori. Jorginho segna davanti all’83%

Ascolti tv, i precedenti nel torneo della nostra Nazionale: Mancini e company su Rai1 al 65,2% col Belgio, al 61,1% con l’Austria andando ai supplementari, al 60% (ore 18) con il Galles, al 51,9% con la Svizzera, al 50,7% con la Turchia

Per gli iberici è l’equivalente di quello che in patria è la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Ieri il ‘clasico’ continentale, Italia-Spagna, ha fermato l’attenzione – nei momenti topici – di quasi l’80% dei televisori accesi e circa 20 milioni di spettatori, monopolizzando e bloccando, con altissimi livelli di permanenza, l’attenzione del pubblico televisivo martedì 6 luglio. Nella prima semifinale degli Europei di calcio, a Wembley, gli Azzurri hanno vinto soffrendo la partita più dura fin qui affrontata, dopo tempi supplementari e rigori, grazie all’ultima decisiva parata di Gigio Donnarumma su Alvaro Morata e con la trasformazione liberatoria di Jorginho a proiettarci verso la finale. Contro questo match, in onda su Rai1 e su Sky, le principali reti generaliste hanno programmato difensivamente. Raccogliendo briciole. Rai 2, Rai3, Italia 1 e Rete 4 lo hanno fatto proponendo film, La7 si è buttata su Lady Diana, mentre ha conseguito un po’ più pubblico degli altri Canale 5 con la soap turca Mr. Wrong.

Su Rai1 il match vinto dagli Azzurri con il gol di Federico Chiesa in avvio di secondo tempo pareggiato da quello siglato da Alvaro Morata a dieci minuti dalla fine dei tempi regolamentari ha riscosso 17,4 milioni di spettatori e il 67,5% di share. In particolare il primo tempo ha avuto 17,1 milioni di spettatori e il 66,2% e il secondo tempo è arrivato a 17,8 milioni e il 67,3%; la mezzora dei supplementari, senza gol ha avuto sulla tv pubblica 17,239 milioni e il 68,8%, mentre per i rigori si è arrivati a 17,353 milioni e il 72,6%, mentre il pre e post gara hanno coinvolto 12,8 milioni di spettatori con il 57,9%. Su Sky il match raccontato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi ha conseguito 2,4 milioni di spettatori ed il 9,4%; una quota che è salita fino l 9,6% nei supplementari e al 10,1% durante i rigori, con la barriera dei 2,4 milioni non troppo innalzatasi ma con una permanenza record delle persone già sintonizzate mentre c’era la parata decisiva di Donnarumma e la trasformazione del penalty di Jorginho.

Si tratta del match più visto del torneo, con la nostra Nazionale che ha fatto riscontrare audience progressivamente crescenti. In avvio la partita con la Turchia aveva avuto 12,7 milioni di spettatori ed il 50,7% su Rai1 e 1,553 milioni ed il 6,2% su Sky. Quella con la Svizzera 13,346 milioni di spettatori e il 51,9% di share su Rai1 e 1,785 milioni e il 7,1% di share su Sky. Alle 18.00 contro il Galles, l’Italia aveva avuto 11,460 milioni di spettatori ed il 60% sull’ammiraglia pubblica e 1,672 milioni e l’8,75% su Sky. Mentre negli ottavi di finale Italia-Austria aveva ottenuto 13,275 milioni di spettatori ed il 61,1% e su Sky 1,875 milioni e 8,5%. Infine, venerdì 2 luglio, Belgio-Italia aveva conseguito 15,483 milioni di spettatori ed il 65,2% su Rai1 e su Sky 1,956 milioni e 8,2%. Gli spettatori, in pratica, al netto degli ascolti fuoricasa, non misurati e in netta crescita, sono aumentati di circa due milioni su Rai e di mezzo milione su Sky.

Pura difesa hanno fatto le altre reti. Su Canale 5 la serie tv turca Mr. Wrong ha avuto 854mila spettatori e il 3,4%, sul terzo gradino del podio dietro Sky. Sul quarto gradino virtuale su Rai2 il film Immenhof – L’avventura di un’estate ha ottenuto 571mila spettatori e il 2,2%. Su La7 il documentario Lady Diana, la sua storia ha avuto 337mila e 1,4%. Su Rai 3 il film Ricomincio da noi, 466mila spettatori e 1,8%. Su Italia1 Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 1, con Jennifer Lawrence si è fermato a 203mila spettatori e 0,8%. Su Rete4 Sette eroiche carogne, con Raffaella Carrà, ha riscosso 192mila spettatori e lo 0,7%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale5 Paperissima Sprint 1,2 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Rai2 Tg2 Post 302mila spettatori (1,2%). Su Italia1 C.S.I. 533mila spettatori con il 2,3%. Su Rai3 Caro Marziano 764mila spettatori e 4% e Un Posto al Sole 1,050 milioni di spettatori e 4,6%. Su Rete4 Stasera Italia News 711 mila (3,4%) nella prima parte e 449mila (1,8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda 507mila spettatori e 2,2%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,454 milioni di spettatori e 22,1%, mentre Reazione a Catena è stato visto da 3,463 milioni di spettatori con il 25,2%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha avuto 1,145 milioni di spettatori e 11%, mentre Caduta Libera 1,794 milioni di spettatori e 13,7%. Su Rai3 Tg Regione 2,090 milioni di spettatori e 14,5%.

Al mattino. Su Rai1 Unomattina Estate 19,9%, Dedicato 19,7%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina 17,1% e Tg5 Mattina 19,7%; Planet 9%. Su Rai3 Agorà Estate 5,7% (dopo la presentazione al 6,6%). Elisir d’Estate 4,9%. Su La7 Omnibus 4% e Coffee Break 3,9%. A mezzodì. Su Rai1 le repliche di Don Matteo 5 12,6% nel primo episodio e 12,2% nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica 14,6%.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito 11,9%; la replica de Il Paradiso delle Signore 9,8%, Estate in Diretta 14,6% nella prima parte e il 19% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 17,4%, Brave and Beautiful 15,7% e Love Is In The Air 16%. Inga Lindstrom – L’amore ritrovato 10,2%. Su Rai2 Dribbling Europei 7,4% e il Tour de France 9,1% (Tour all’Arrivo 13,3%). In seconda serata. Su Rai1 Notti Europee 36%. Su Canale5 Station 3,5%. Su Rai2 Dei Pezzetti di Lundini 0,7% e Una Pezza di Lundini 1%). Alle 20 le news. Tg1 5,5 milioni e 31,1%. Tg5 2,853 milioni e 15,7%. Tg La7 864mila e 4,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Italia-Spagna)