Ascolti tv 5 luglio digital e pay: Wimbledon corre su Sky. E Sonego (con Federer) batte Berrettini. Film prime time, vince 20 con Clooney e Kidman

Il tennis va più forte con gli italiani in campo. Tra le native digitali free in prime time. Su 20 The Peacemaker a 465mila e 2,4%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 410mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 The Apparition 392mila spettatori con l’1,9%. Su La5 per Rosamunde Pilcher 370mila e 1,81%.

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 7,4% intera giornata e 6,7% prima serata; altre Mediaset 8,2% e 8,5%.

Il grande tennis di Wimbledon, con gli italiani in evidenza, in primo piano nel menù pay di lunedì 5 luglio. L’intera giornata sull’erba ha prodotto un ascolto medio di 170mila spettatori e l’1,4% di share. Momenti topici, ovviamente le partite con i nostri campioni in campo. Matteo Berrettini ha battuto Il’ja Ivaska con 140mila spettatori e l’1,2% di share. Mentre la sconfitta di Lorenzo Sonego in tre set con il grande Roger Federer ha prodotto ben 270mila spettatori e l’1,7% di share.

Per gli appassionati nottambuli, in calo le performance di Bonan/Di Marzio e Faina. Su Sky Sport Calciomercato l’Originale ha avuto meno di 100mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: prevale la pellicola cult 20 sulla serie in replica su Tv8

In prima serata. Su 20 The Peacemaker, il cult George Clooney, Nicole Kidman, a 465mila e 2,4%. Su Tv8 Gomorra – La Serie ha ottenuto 410mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 The Apparition ha avuto 392mila spettatori con l’1,9%. Su La5 per Rosamunde Pilcher 370mila spettatori e 1,81%. Su Iris Le regole del caos ha totalizzato 364mila spettatori con 1,9%. Su Rai Movie Missouri ha contentato 303mila spettatori con 1,52%.

Su Nove Bad Boys2 ha raccolto 273mila spettatori con 1,5%. Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile a 239mila spettatori con 1,4%. Su La7D per Josephine 226mila spettatori e 1,15%. Su Real Time Vite al limite e poi ha trovato 225mila cultori e 1,12%.%. Su Cine 34 Yesterday a 181mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Delitto a Saint Malo 166mila spettatori e 0,82%. Su Italia2 Timetrip ha ottenuto 53mila spettatori con 0,3%.

Nelle altre fasce

In day time. Su Tv8 Solo per l’estate è stato visto da 86mila spettatori con l’1,8%. 4 Ristoranti ha avuto 90mila spettatori (1,1%) e 4 Hotel 174mila spettatori (1,3%). Al pomeriggio. Su Tv8 Un amore malato è stato visto da 300mila spettatori con il 2,6% e Miscela d’amore da 273mila spettatori con il 3,1%.

Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 233mila spettatori con l’1,5%. Su La5 Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore a 90mila spettatori e 0,6%. In access. Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 367mila spettatori con l’1,8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 280mila spettatori con l’1,4%. Su RealTime/+1 l’esordio di D’Amore e d’Accordo 176mila spettatori e 0,9%. In seconda serata. Su Tv8 Delitti-Il mostro di Udine raccoglie 146mila spettatori con 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sonego-Federer)