Ascolti tv 5 luglio analisi: un affetto speciale per la Carrà, con Estate in diretta, Teche, Carràmba, un Tg5 notturno. Anche Porro e Moreno migliorano

Vince nettamente la serata Temptation Island, che nel finale supera il 30% di share con la resa dei conti tra il giovane Tommaso e la più matura Valentina. Ma per tutta la giornata, a partire dal pomeriggio con Estate in diretta, il pubblico testimonia l’amore per l’artista scomparsa. Anche Mediaset ricorda Raffaella.

Ascolti tv, in access tanta attenzione: Techetechetè-Tutti pazzi per Raffaella fa 4,5 milioni, Tg2 Post fa il record recente con Minoli, Governi e Marzullo a ricordarla

Il momento forse meno curato e attento della lunga, trasversale celebrazione di Raffaella Carrà, scomparsa ieri – lunedì 5 luglio – è coinciso con la riproposizione, ritardata da un problema tecnico per giunta, di Carràmba che sorpresa edizione 1995 (prima puntata, a dicembre, dello show). Per carità, per gli italiani, i boomers specialmente, ha rappresentato comunque un sorprendente viaggio nel tempo, con perfino gli anni Novanta che sono parsi lievi e leggeri rispetto ai complicati – fin qui – anni Venti del nuovo secolo, ma indubbiamente si poteva fare di più. Anche la terza rete, ha puntato sulla riproposizione: in questo caso però, in seconda serata, è andata in onda la Carrà dell’ultimo periodo, quella di A Raccontare comencia tu e quindi delle interviste ‘one to one’ ai grandi della tv e dello spettacolo.

Comunque sia gli omaggi a Raffaella ieri hanno già attraversato tutta la giornata e tutte le reti, protraendosi fino a notte inoltrata, e stanno continuando anche al martedì, con Spagna-Italia – lo scontro tra le sue due patrie televisive – sullo sfondo. In access prime time, momento top, su Rai1 Techetechetè – Tutti Pazzi per Raffaella ha riscosso oltre 4,5 milioni di spettatori ed il 22,3%. Dopo un altro Techetechete interlocutorio (2,756 milioni e 12,9%, messo come tappabuchi), Carramba che sorpresa ha avuto 2,581 milioni di spettatori ed il 13,8% di share tra le 21.55 e le 23.39, che rappresenta sempre un buon risultato.

Ovviamente ha fatto meglio la seconda puntata di Temptation Island. Con in primo piano la storia tra Valentina e il suo molto più giovane fidanzato Tommaso andata in frantumi rapidamente, al primo falò di confronto, il docureality con Filippo Bisciglia alla conduzione ha conquistato 3,526 milioni e il 23% tra le 21.40 e le 24.57, superando ampiamente il 30% di share già prima della mezzanotte. Da registrare – sempre a proposito delle tante trasmissioni dedicate alla Carrà – come in access prime time stavolta Tg2 Post, con Giovanni Minoli, Giancarlo Governi e Gigi Marzullo a ricordare l’artista emiliano-romagnola, abbia avuto 1,5 milioni ed il 7,2%, vincendo nettamente la sfida con i competitor di genere presenti sulla stessa fascia. Su La7, infatti, In Onda, con Enrico Letta ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio, ha avuto solo 958mila spettatori e il 4,7% di share. Mentre su Rete 4 Stasera Italia News, con Bruno Vespa, Matteo Bassetti, Tommaso Labate, Antonio Tajani e Giovanni Tria ospiti di Veronica Gentili, ha avuto 851mila e 4,4% e poi 1,1 milioni e 5,4%.

Che la voglia di ricordare e rivedere Raffa fosse forte lo dice anche il bilancio della corsa per il podio, vinta da Nicola Porro, che ha dedicato tutta la prima parte della trasmissione alla scomparsa della super soubrette. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha riscosso 1,220 milioni di spettatori e 7,1%, facendo nettamente meglio della settimana precedente (789mila spettatori ed il 4,7%) e della terza rete. Su Rai Tre Report, tornando su carceri e transizione energetica, ha conseguito 1,181 milioni di spettatori ed il 5,7%. Meglio di Sigfrido Ranucci, alla fine, hanno fatto complessivamente anche i telefilm di Rai2, con Hawaii Five-0 a 1,4 milioni di spettatori e il 6,6% e Ncis New Orleans a 1,028 milioni e 5,2% di share. Molto più staccate, in coda, sono arrivate Italia 1 (Gli Album di Freedom, a 635mila spettatori e 3,7%) e La7 (The International a 415mila e 2,2% di share).

Le altre partite di giornata: Raffa dal pomeriggio a notte inoltrata, in tutte le fasce orarie. Dopo Temptation, lo speciale notturno del Tg5 al 21,2%

In access. Su Rai1 Techetechetè – Tutti Pazzi per Raffaella 4,509 milioni di spettatori con il 22,3%. A seguire Techetechetè 2,756 milioni di spettatori con il 12,9%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3,175 milioni di spettatori e 15,5%. Su Italia1 C.S.I. 919mila spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,238milioni di spettatori e 6,3%. In preserale. Su Rai1 Reazione a catena a 2,485 milioni di spettatori e 22% e 3,471 milioni di spettatori e 24,6%. Su Canale5 Caduta libera in replica 1,059 milioni di spettatori e 9,8%, Caduta libera 1,746 milioni di spettatori con il 12,9%. Su Rai3 il TGR 2,091 milioni di spettatori e 14%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate 18,9% e Dedicato 18,2%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina 18,6% e Tg5 Mattina 20%; Planet all’8%. Su Rai3 Agorà Estate 6,6% e 6%, Elisir Estate 4,8%. Su La7 Omnibus 3,4%, Coffee Break 2,8%. A mezzodì su Rai1 Don Matteo 12,6% e 11,9% di share. Su Canale 5 Forum in replica a 12,9%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,8%. Su Rete4 Il Segreto 1,6% di share, La Signora in Giallo 4,4%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4% e 3,4%.

Al pomeriggio su Rai1 l pranzo è servito con Flavio Insinna alla conduzione 12,3%. Il paradiso delle signore in replica 9,3% e Estate in diretta 11,7% e 25,2% di share nella seconda parte dedicata alla scomparsa della Carrà. Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 17,6%, Brave & Beautiful 17,3%, Love is in the air 17,7%. Cambiare per amore 8,5%. Su Rai2 Dribbling Europei 5,9%. Su Rai3 Geo Magazine 5,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,5%. Su La7 Eden 1,8%.

In seconda serata su Rai1 Notti Europee 5,5%. Su Canale Speciale Tg5 per la Carrà al 21,2%. Su Rai2 in prima visione free The Blacklist 2,9%, 2,6%. Su Rai 3 Linea Notte 4,6% e la replica di A Raccontare Comincia Tu 7,8%. Su Italia1 Barbarians Roma sotto attacco 3,1%. Su Rete 4 1921 Il mistero di Rookford 2,6%.Su La7 American Gigolò 1,3%. Alle 20: Tg1 4,839 milioni e 27,6%, Tg5 3,242 milioni e 18,2%; TgLa7 a 818mila e 4,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Carràmba! Che sorpresa)