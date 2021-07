Ascolti Tv 3 luglio: Inghilterra-Ucraina a 5,7 milioni vince facile. La replica di The Winner is si difende dignitosamente

Su Rai1 per gli Europei di calcio, Inghilterra-Ucraina fa 5,7 milioni e 32,4% di share su Rai1. Su Canale 5 la replica della finale di The winner is 1,824 milioni di spettatori e il 12,5% di share. Il film di Rai2 batte Sherk su Italia 1.

Ascolti, calcio: al pomeriggio su Rai1 Danimarca-Repubblica Ceca al 26,5%

Dopo la serata Azzurra di venerdì, ieri sabato 3 luglio è toccato ai bianchi dell’Inghilterra, dall’altro lato del tabellone, conquistare la semifinale degli Europei di calcio battendo quattro a zero l’Ucraina, e destinandosi ad affrontare la Danimarca, che nel pomeriggio ha regolato la Repubblica Ceca per due a uno. Il match di Roma, chiuso dalla squadra di Harry Kane già in avvio di secondo tempo, è stato trasmesso come quello del pomeriggio sia su Rai1 che su Sky. Le altre emittenti? C’era la replica della finale di The Winner Is su Canale 5, una soap su Rete4, una serie ‘storica’ su Rai3 ed una cult su La7, e quindi film su Rai2 e Italia 1 a completare l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 l’incontro Inghilterra-Ucraina, ha conquistato 5,7 milioni di spettatori ed il 32,4%. In precedenza, alle 18.00, Danimarca-Repubblica Ceca ha avuto 3,2 milioni di spettatori con il 26,5% share.

Su Canale 5 l’ultima puntata della replica del talent canoro, The Winner Is, con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 1,824 milioni di spettatori e il 12,5%.

Su Rai2 il film La doppia faccia del mio passato con Kyle Buchanan, Robin Dunne, Sarah Fisher ha raccolto 937mila spettatori e il 5,3%.

Su Italia 1 per la pellicola cult d’animazione Shrek e vissero tutti felici e contenti, 789mila spettatori e 4,6% di share.

Su Rete4 la sopa spagnola Una Vita, ha totalizzato 683mila e 4,2% di share.

Su Rai3 la serie tv Una strada verso il domani 3, ha conseguito 437mila spettatori e il 2,5% di share.

Su La7 la serie cult Downtown Abbey ha avuto 315mila spettatori e 2,1% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Inghilterra- Ucraina)