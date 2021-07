Ascolti Tv 2 luglio: Tutti Azzurri (17,5 mln, 65,2% su Rai1 e 8,2% su Sky) per la vittoria col Belgio. Nuzzi batte Canale 5

Ascolti, i precedenti nel torneo della nostra Nazionale: Mancini e company al 61,1% con l’Austria su Rai1 andando ai supplementari, al 60% (ore 18.00) con il Galles, al 51,9% con la Svizzera, al 50,7% con la Turchia

Realismo difensivo contro gli Azzurri. Non c’era tanta possibilità di controprogrammare, se non tatticamente, venerdì 2 luglio, con i quarti di finale degli Europei di calcio della nostra Nazionale su Rai1 e su Sky, per giunta, con Belgio-Italia che si è risolta a favore degli Azzurri per due a uno, ma con tanta preoccupazione e pericolo nel secondo tempo e fino al novantesimo minuto. Le altre emittenti? C’erano quattro film in griglia, un telefilm cult, e un montaggio di Quarto Grado a completare l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 l’incontro Belgio-Italia, con la squadra di Roberto Mancini che ha conquistato la semifinale degli Europei di calcio grazie ai gol di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne, ha conquistato 15,483 milioni di spettatori ed il 65,2% su Rai1 e su Sky 1,956 milioni e 8,2%. In precedenza, questo il bilancio delle altre partite della nostra Nazionale: per gli ottavi di finale Italia-Austria aveva ottenuto 13,275 milioni di spettatori ed il 61,1% e su Sky 1,875 milioni e 8,5%. Alle 18.00, Italia-Galles aveva avuto 11,460 milioni di spettatori ed il 60% sull’ammiraglia pubblica e 1,672 milioni e l’8,75% su Sky. Con la partita vinta tre a zero sulla Svizzera gli Azzurri avevano riscosso 13,346 milioni di spettatori e il 51,9% di share su Rai1 e, quindi, 1,785 milioni e il 7,1% di share su Sky. In apertura di torneo, la vittoria con la Turchia aveva avuto 12,7 milioni di spettatori ed il 50,7% su Rai1 e 1,553 milioni ed il 6,2% su Sky.

Su Rete4 il montaggio del rotocalco di cronaca nera e varia attualità con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Storie di Quarto Grado, con i casi di Denise Pipitone e Saman Abbas sempre in primissimo piano, ha riscosso 916mila spettatori ed il 5,2%.

Su Canale 5 la pellicola Adaline- L’eterna giovinezza, con Blake Lively, Michiel Huisman e Harrison Ford, ha avuto 769mila spettatori e 3,4%.

Su Italia 1 per la pellicola rosa Una ragazza ed il suo sogno, con Amanda Bynes e Colin Firth, 514mila spettatori e 2,3% di share.

Su Rai2 il film in prima tv Fascino e morte a Hollywood ha totalizzato 369mila spettatori e l’1,6%.

Su Rai3 la commedia Beata Ignoranza, con Marco Giallini e Alessandro Gassmann, con Valeria Bilello, Carolina Crescentini e Teresa Romagnoli ha totalizzato 250mila e 1,1% di share.

Su La7 la serie francese cult Josephine Ange Garden, ha conseguito 244mila spettatori con 1,3%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Italia-Belgio)