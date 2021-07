Ascolti tv 1 luglio digital e pay: Berrettini fa meglio di Federer a Wimbledon. Bonan & co. preparano Italia-Belgio. Iris batte Tv8 di poco

In prima serata ascolti in equilibrio tra le native digitali free: Su Iris The Water Diviner 412mila e 2,27%. Su Tv8 I Delitti del Barlume Il telefono senza fili 407mila e 2,2%. Su La5 Temptation Island 373mila e 2,5%. Su Rai Movie Empire State a 372mila e 1,9%.

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 8,2% nell’intera giornata e 7,7% in prima serata; altre Mediaset 8,8% e 9,5%.

Una giornata ed una serata senza calcio continentale giocato, quella di giovedì 1 luglio per la pay tv, con lo sport accesso sul tennis di Wimbledon, ieri a 108 spettatori complessivi sulla pay. Il miglior match è stato quello di Matteo Berrettini contro Botic Van De Zandschulp che ha avuto 128 mila spettatori, mentre il confronto tra Roger Federer e Richard Gasquet ne ha avuti 84 mila. Su SkySport Calciomercato l’Originale in seconda serata è calato a 108mila spettatori.

Inoltre su SkyUno la puntata di 4 Hotel ambientata in Abruzzo ha conseguito complessivamente 273mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince il film di Iris

In prima serata. Su Iris The Water Diviner ha raccolto 412mila spettatori e 2,27%. Su Tv8 I Delitti del Barlume Il telefono senza fili a 407mila spettatori con 2,2%. Su La5 Temptation Island ha ottenuto 373mila spettatori con 2,5%. Su Rai Movie Empire State a 372mila spettatori e 1,94%. Sul 20 Hard Kill ha conseguito 362mila spettatori con 1,9%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 342mila spettatori con 1,8%. Su Rai4 la seconda stagione di MacGyver ha avuto 322mila spettatori e 1,8%. Sul Nove Quasi quasi cambio i miei ha raccolto 209mila spettatori con 1,1%. Su La7d per Laguna Blu 190mila spettatori con 1,1%. Su Cine34 Din Don- Il Ritorno 182mila spettatori con 1%. Su TopCrime The Closer 172mila spettatori e 0,9%. Su Real Time Elettra e il resto scompare ha totalizzato 125mila spettatori con 0,6%. Su Italia 2 Man of Thai Chi 44mila e 0,24%.

In access. Su Tv8 4 Hotel a 381mila e 2,1%. Su Rai4 Criminal Minds 310mila 1,85%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 280mila spettatori con 1,5%. Su Real Time/+1 Love Island Italia 153mila spettatori con lo 0,8%. Nel preserale. Su Tv8 Quattro Ristoranti 234mila spettatori con l’1,7%. Nel pomeriggio. Su TV8 il film Il giorno del ringraziamento ha raccolto 207mila spettatori con il 2,3%, Matrimonio a Graceland 163mila spettatori e 1,7%. In seconda serata. Su TV8 Gomorra-La Serie ha raccolto 161mila spettatori con 1,5% e poi 150mila e 2,5%. Su Nove Quasi quasi cambio i miei 160mila e 1,2% e poi 76mila e 1,3%. Su Rai4 La profezia 147mila e 2,1%

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Berrettini–Van De Zandschulp)