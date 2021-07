Ascolti tv 1 luglio: Doc moscio, ma Padre Pio non miracola Bocci. Cala un po’ Del Debbio, in bilico tra Tajani e Salvini nel finale di stagione

Senza partite e con la replica di Argentero a bassa quota, risale su Canale5 il Viaggio nella grande bellezza che ha raccontato il frate di Pietrelcina. Flette un po’ la puntata de saluti di Dritto e Rovescio, con ospite il leader di Forza Italia ‘scaccia ascolti’ e quello leghista che si sente di più a casa sua sulla rete. Non funziona, l’extension di In Onda.

Ascolti Tv, talk in access: De Gregorio non stacca di molto Moreno e Gentili

Col calcio in pausa in, in attesa di Belgio-Italia, è andata in onda in tv una partita leggermente più equilibrata tra le ammiraglie ieri, giovedì 1 luglio. Rai1 ha schierato la replica di Doc-Nelle Tue Mani che si è confermato ai livelli della prima puntata della settimana scorsa. La storia con Luca Argentero ha contagiato 2,279 milioni di spettatori ed il 13,4% (2,446 milioni di spettatori e 12,68% nel primo episodio e 2,122 milioni di spettatori ed il 14,33%, nel secondo episodio). Al secondo posto in graduatoria, con una puntata su Padre Pio, è tornato a risultati discreti il Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci, raggiungendo per Canale 5 quasi 1,7 milioni ed il 10,3%; la trasmissione aveva avuto 1,554 milioni ed il 9,6% parlando di Torino e due settimane prima contro il calcio, aveva ottenuto il 7% con una puntata sulle dinastie.

E’ calato ancora, pescando meno zapping dall’ammiraglia commerciale Paolo Del Debbio. Su Rete4 l’ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio avendo tra gli ospiti Antonio Tajani in apertura (moscissimo come sempre) e poi Matteo Salvini (“Meno male che c’è Rete4”) e quindi un bel po’ di opinionisti (Giuseppe Cruciani, Vladimir Luxuria, Maurizio Belpietro) a (fare finta di) litigare sul caso di Saman Abbas e l’Islam, il DDL Zan e l’omosessualità, ma anche Beppe Grillo e Giuseppe Conte, con Mauro Corona in onda prima dei saluti, con la squadra del programma in studio, ha conseguito 1,1 milioni ed il 7,7% (1,243 milioni di spettatori e l’8,9% sette giorni prima). Più spettatori complessivi con meno share ha fatto il film con Ben Stiller e Robert De Niro su Italia 1 (Vi Presento i Nostri, a 1,3 milioni di spettatori e 7,1%). Più staccato è arrivato su Rai2 il telefilm tedesco Squadra Speciale Cobra 11 (991mila spettatori con il 5,3%), mentre su Rai3 Le Ragazze si è confermato a 986mila spettatori ed il 5,5%. Su La7, infine, la versione large di In Onda è arrivata molto distanziata, anche se Concita De Gregorio e David Parenzo (486mila e 2,7%) hanno vinto la sfida di genere in access.

Nella fascia ordinaria, infatti, su La7 In Onda, ha avuto 1,092 milioni di spettatori e il 5,75% di share. Dietro è arrivata Manuela Moreno (Tg2 Post ha avuto 1,025 milioni di spettatori e 5,33% di share) e in coda si è collocata Veronica Gentili (per Stasera Italia News 984mila e 5,56% nella prima parte e 965mila e 5,6% nella seconda parte).

Le altre partite di giornata. Amadeus in replica batte le papere estive, bene Liorni

In access. Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti – Il Ritorno 3,122 milioni di spettatori e il 16,44%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2,745 milioni di spettatori con uno share del 14,5%. Su Rai3 Nuovi Eroi 866mila spettatori con il 5%, Un Posto al Sole 1,270 milioni di spettatori con il 6,76%. Su Italia1 CSI 932mila spettatori con il 5%. Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,248 milioni e 21,4% e poi 3,1 milioni di spettatori e 23,33%. Su Canale 5 Caduta libera a 1,090 milioni di spettatori con 10,9% di share e 1,8 milioni di spettatori con il 14% di share. Su Rai3 il TGR 2,043 milioni di spettatori con il 14,5% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,7%, Dedicato 16,5%. Su Canale5 il TG5 Mattina 18,9%. A seguire l’appuntamento con i documentari su Planet 8,3%. Su Rai3 Agorà Estate 7,94%, Elisir d’Estate 6%. Su La7 Omnibus 3,66%, Coffee Break 3,7%. A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 12,7% e 11,3%. Su Canale 5 la replica di Forum al 13,6%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,1%. Su Rete4 Il Segreto 1,9% di share, La signora in giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,4% e 3,4%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il pranzo è servito 12,6%; Il Paradiso delle Signore 10,8% in replica, Estate in diretta 12,6% e 17,9%. Su Canale5 Beautiful 18,1%, Una Vita 17,7%, Mr Wrong 16,5%, Love is in the air 16,5%, Segreti tra amici 9,9%. Su Rai2 Tour de France 8,2%. Su Italia1 I Simpson 4,3%, 4,9%. Su Rai3 Geo Magazine 7,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,2%. Su La7 Eden 2%. In seconda serata. Su Rai1 Notti Europee 7,7%. Su Canale 5 Speciale Tg5 Principessa per sempre 9,,1%. Su Rai2 Earthling terrestre 2,37%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5,44%. Su Italia1 Duri si diventa 5,4%, su Rete4 Black and white a 4,45%. Su La7 Indagini su un Cittadino al di sopra di ogni sospetto 1,52%. Alle 20 Tg1 a 3,690 milioni e 22,85%; Tg5 a 2,860 milioni e 17,36%; e TgLa7 a 895mila e 5,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Viaggio nella grande bellezza)