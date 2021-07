Feltri spara tweet contro Sallusti. Licenziamento in vista

Il Fatto Quotidiano, pagina 12, di Gianluca Roselli.

Vittorio Feltri con un piede fuori da Libero? È quello che si evince da una serie di tweet velenosissimi del direttore editoriale del quotidiano. Si sa che Feltri – come Il Fatto ha anticipato il 23 maggio scorso – non ha affatto gradito il ritorno di Alessandro Sallusti, giunto in viale Majno lo scorso 14 maggio, dopo aver lasciato Il Giornale, con il mandato di pensionarlo da direttore editoriale. E infatti da quando è tornato Sallusti ha preso le redini del quotidiano, Pietro Senaldi è stato declassato a condirettore e a Feltri in pratica non resta che scrivere il suo articolo giornaliero e poco altro. Quanto poteva andare avanti? In più Sallusti ha silurato diverse firme feltriane. Così “Vittorio” ieri non si è più tenuto, manifestando il suo disappunto via social.

«Il professor Becchi non è più un prezioso collaboratore di Libero. Guai ai bravi», il primo tweet di Feltri, ieri mattina. Poi altri, con crescendo rossiniano. «Anche Costanza Cavalli, brillante e colta cronista, è stata licenziata. I giornalisti bravi vanno cacciati, quelli scadenti hanno il posto fisso. Questa è la nuova regola». E poi ancora: «Presto licenzieranno anche Azzurra Barbuto perché ricca di talento. Questo è il nuovo corso inaugurato a Libero».

(Nella foto Vittorio Feltri)