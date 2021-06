Ascolti tv 29 giugno digital e pay: per Germania e Inghilterra 7,3% su Sky. Malinovskyi batte Kulusesky (6,1%). Messi e Musetti di nicchia. Rai4 da spavento

Ascolti calcio: per Ucraina- Svezia 1,1 milioni di spettatori e il 6,1% di share e terzo gradino del podio virtuale.

Sono già vicini alla fine della fase degli Ottavi di finale gli Europei di calcio, con molte big che non si sono assicurate il passaggio al turno successivo. Ieri martedì 29 giugno su Rai1 da Londra alle 18.00 la partita Inghilterra-Germania, vinta dagli inglesi per due a zero, con gol di Rahem Sterling ed Harry Kane, ha ottenuto 3,924 milioni di spettatori e il 30,4% su Rai1 e 938mila spettatori e il 7,3% di share su Sky.

Alla sera, senza il calcio continentale in chiaro, sono tornate protagoniste le ammiraglie generaliste, con il film L’Amore non divorzia mai di Rai1 a 2,866 milioni di spettatori ed il 15,2% di share e il finale di stagione del telefilm New Amsterdam su Canale 5 a 1,757 milioni e il 9,5%. In questo contesto, però, in esclusiva su Sky, Ucraina-Svezia, con l’atalantino Ruslan Malinovskyi in campo contro lo juventino Dejan Kulusevsky, terminata con la vittoria ai supplementari della squadra allenata da Andriy Shevshenko e Mauro Tassotti ha conseguito 1,1 milioni di spettatori e il 6,1% di share, salendo sul terzo gradino del podio virtuale. In coda al match, Calciomercato l’Originale ha conseguito 123mila spettatori ed il 2,3%. Buon dato, inoltre, nelle varie emissioni, di Bolivia-Argentina di Copa America, a 103 mila spettatori complessivi. Da registrare anche gli ottanta mila spettatori media di una giornata di Wimbledon spesso interrotta dalla pioggia, con Fabio Fognini vincente ma Lorenzo Musetti già fuori. In tema serie, invece, su Fox, Grey’s Anatomy a 156mila spettatori e Station 19 a 137 mila.

Tra le digital free vince Le paludi della morte battendo Montrucchio in crociera

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Rai4 Le paludi della morte ha avuto 540mila spettatori e 2,9%. Su Real Time Primo Appuntamento Crociera 521mila spettatori e 2,7%. Sul Nove Speed ha raccolto 492mila spettatori con il 2,8%. Su Iris I dannati e gli eroi 309mila spettatori con 1,7%. Su Tv8 Un marito di troppo a 304mila spettatori con l’1,6%. Su Rai Premium Un’Estate a Maiorca 284mila spettatori e 1,5%. Sul 20 Ninja Assassin 266mila spettatori con 1,39%. Su RaiMovie I segreti di Brokeback Mountain a 207mila e 1,13%. Su La5 Crazy stupid love a 183mila e 1%. Su TopCrime The Mentalist 181mila spettatori con 0,91%. Su Cine 34 Nestore 169mila e 0,9%. Su La7 la serie Downtown Abbey 4 ha conseguito 160mila spettatori e lo 0,93%.

In access. Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha riscosso 375mila spettatori con 2%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha conquistato 289mila spettatori con 1,5%.

In preserale. Su Tv8 4 Ristoranti Estate 296mila spettatori e 1,3%. Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore 112mila spettatori e 0,7%.

In day time. Su Tv8 Ricetta d’amore 85mila spettatori e 1,7%, 4 Ristoranti segna 129mila spettatori e 1,6% e 4 Hotel 183mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Ucraina-Svezia)