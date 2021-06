Ascolti tv analisi 29 giugno: William perdona Harry (Kane), Sterling morde la Germania. Sheva dietro le ammiraglie. Autogol Tg2: Travaglio batte Salvini

Su Rai1 e su Sky al pomeriggio il match vinto dagli inglesi per due a zero sugli inglesi fa 3,9 mln e il 30,4% in chiaro, con Sky che porta a casa un ulteriore 7,3%. In prima serata il film di Rai1 batte netto il finale di stagione di New Amsterdam. Sul podio sale Ucraina-Svezia, in esclusiva pay e terminata ai supplementari. Denise e Ore 14, stavolta, a trainare Lundini/Fanelli

Ascolti Tv talk politici, c’era solo l’access: Travaglio da Moreno e Sangiuliano meglio di Salvini a In Onda

Cortocircuito intricato ma suggestivo, tra realtà e finzione, tra vita, storia e calcio, ieri – martedì 29 giugno in tv – con i reali inglesi in tribuna a Wembley al pomeriggio per l’epica sfida al nemico crucco, e poi protagonisti alla sera del docufilm de La7 che analizza gli intrighi dinastici dei Windsor. Concentrata al pomeriggio la massima attenzione sugli Europei di calcio, con Rahem Sterling e Harry Kane che alle 18.00 a Londra, con il principe William e famiglia in tribuna, hanno mandato fuori dal torneo i tedeschi. Germania–Inghilterra, terminata due a zero per gli inglesi, ha ottenuto 3,924 milioni di spettatori e il 30,4% su Rai1. Inoltre su Sky l’incontro ha avuto 938mila spettatori e il 7,3% di share.

Alla sera, senza il calcio continentale in chiaro, sono tornate protagoniste le ammiraglie generaliste. Su Rai1 il film L’Amore non divorzia mai ha conseguito 2,866 milioni di spettatori ed il 15,2% di share. Su Canale 5 il finale di stagione del telefilm New Amsterdam ha conquistato 1,757 milioni e il 9,5%. In questo contesto, in esclusiva su Sky, Ucraina-Svezia, terminata con la vittoria ai supplementari della squadra allenata da Andriy Shevshenko e Mauro Tassotti ha conseguito 1,1 milioni di spettatori e il 6,1% di share, salendo sul terzo gradino del podio virtuale.

La partita pay ha fatto meglio di altri telefilm e film: su Italia 1 è stato un flop Hunger Games- La ragazza di fuoco che ha totalizzato solo 712mila spettatori con il 4,4%. Meglio ha fatto la commedia di Rete4, Matrimonio alle Bahamas, a 912mila spettatori ed il 5,1%. Ma entrambi i titoli di Cologno sono stati superati dal telefilm su Rai2: I casi della giovane Miss Fisher ha riscosso 992mila spettatori ed il 5,2%. Interessante, dopo il telefilm la resa dei due programmi successivi: lo speciale Ore 14 sul caso di Denise Pipitone (4,7%) ha finito per trainare Una pezza di Lundini (4,3%). La miniserie di Rai3, Atlantici Crossing, ha prodotto 795mila spettatori e 4,5%. Mentre ha fatto pura sopravvivenza la docuserie de La7, I Segreti della corona a 418mila e 2,9%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale 5 Paperissima sprint estate 2,786 milioni di spettatori con uno share del 14,2%. Su Italia1 CSI 1 milione di spettatori con il 5,4%. Su Rai3 Nuovi Eroi 972mila spettatori e 5,3%, Un Posto al Sole 1,427 milioni di spettatori e 7,3%. Interessante il bilancio dei talk, con il passaggio di Marco Travaglio da Manuela Moreno che ha stracciato Matteo Salvini da Concita De Gregorio e David Parenzo. Su Rai2 Tg2 Post ha avuto 1,442 milioni di spettatori e il 7,3% di share. Su Rete4 Stasera Italia News, con Veronica Gentili alla conduzione e tra gli ospiti Vittorio Sgarbi, Augusto Minzolini, Gianluigi Paragone, Andrea Romano, Marco Bentivogli, ha raccolto 968mila spettatori e il 5,2% di share con la prima parte e poi 1,001 milioni di spettatori e il 5,1% di share. Su La7 In Onda, si è fermato a 918mila spettatori e il 4,7% di share.

Nel preserale, su Rai1 il primo tempo di Inghilterra-Germania a 3,1 milioni e 28,6%, il secondo a 4,670 milioni e 31,7%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera inizia la sfida 1,130 milioni di spettatori con il 9,7% di share e Caduta Libera 1,794 milioni di spettatori con il 12,2% di share. Su Rai3 TGR 1,733 milioni di spettatori con il 10,8%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,7%, Messa del Papa 18,7%. Su Canale5 Tg5 fa 16,8% e 19,6%. Su Rai3 Agorà Estate 6,6% e 5,5% di share. Su La7 Omnibus 3,2%, Coffee Break 2,4%.

A mezzodì. Su Rai1 Dedicato 14,3%, mentre la replica di Don Matteo 5 11%. Su Canale5 Forum in replica 13,6%. Su Rai3 Elisir D’Estate 4,9%. Su Italia 1 Sport Mediaset 8%. Su Rete4 Il Segreto 2% di share e La Signora in Giallo 4,5%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 3,1% e 3,3%. Al pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito 12,8%, la replica de Il Paradiso delle Signore 10,6%, Estate in Diretta 11,2% nella prima parte e 16,2% nella seconda parte in onda dalle 17. Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 17,3%, Mr. Wrong – Lezioni d’Amore 15.4% e Love Is In The Air 15,6%, Inga Lindstrom 9,1%. Su Rai2 Tour all’Arrivo 13%. Su Italia1 I Simpson 4,3% e 4,6%. Su Rai3 Geo Magazine 6,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 5,7%. Su La7 La7 Doc 1,7% e Eden 1,6%.

In seconda serata. Su Rai1 Notti Europee 11,9% di share. Su Canale 5 Station 19 al 7,1%. Su Rai2 Ore 14 Speciale Denise 6,3%, Una pezza di Lundini 4,9%. Su Rai 3 Linea Notte 5,8%. Su Rete4 Belli Freschi 3,4%. Su Italia 1 La Llorona 4,2% di share. Alle 20.00. Tg1 a 4,7 milioni e 27%; Tg5 a 2,952 milioni e 16,8%; e TgLa7 a 888mila e 5,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Inghilterra-Germania)