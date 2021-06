Ascolti tv 29 giugno 2021: Rai1 senza Europei si dimezza

Ieri, martedì 29 giugno 2021, il film L’amore non divorzia mai 15,18%, la serie New Amsterdam 9,51% e I casi della giovane miss Fisher 5,23%.

Ascolti tv: ammiraglie ancora distanze, anche senza calcio

Nonostante ci fosse l’ultima partita degli Ottavi di finale degli Europei di calcio in programma, Svezia-Ucraina, Rai1 ha proposto il film L’amore non divorzia mai, registrando il 15,18% di share media con 28,66 milioni di telespettatori. Di fatto dimezzando gli ascolti tv delle ultime sere. Seconda posizione per la serie tv New Amsterdam su Canale5 al 9,51% e 1,757 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 10,56% e 1,777 milioni, quindi stabilissima nell’audience. Terza la serie I casi della giovane miss Fisher su Rai2 al 5,23% con 992 mila contatti. Sette giorni fa la rete aveva portato a casa il 5,59% e 1,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio il film Matrimonio alle Bahamas su Rete4 con 5,06% e 912 mila spettatori, poi Atlantic crossing su Rai3 al 4,52% e 795 mila e il film Hunger Games – La ragazza di fuoco al 4,41% e 712 mila. Si chiude la classifica con il film Speed su Nove al 2,8% e 492 mila contatti, poi Segreti reali su La7 al 2,91% e 418 mila e il film Un marito di troppo su Tv8 all’1,6% e 304 mila.

In daytime Il pranzo è servito su Rai1 è sceso al 12,8%, mentre Primo appuntamento in crociera su Real Time è cresciuto al 2,7%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto L’amore non divorzia mai)