Europei: Rai e Sky festeggiano, gli altri affondano

Calcio, gli Europei non salvano la Tv. E la kermesse sta perdendo ascolti

Il Sole 24 Ore, pagina 18, Andrea Biondi.

Euro 2020 (diventato con la pandemia 2021, per forza di cose) non fa la fortuna della Tv. Anzi, i dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi per Il Sole 24 Ore mettono in fila due evidenze non del tutto immaginabili a priori, se non proprio inimmaginabili. La prima è che nei 17 giorni dall’avvio degli Europei (lo Studio Frasi ha esaminato il periodo fra l’11 e il 27 giugno) diminuisce l’audience totale sia rispetto ai 17 giorni precedenti sia rispetto allo stesso periodo del 2020. La seconda è chele audience sono diminuite anche rispetto all’edizione del 2016, con e senza la nazionale italiana.

Certo, non per tutti è andata male. In fondo, parafrasando Giulio Andreotti, l’Europeo di calcio logora chi non ce l’ha visto che per Rai e Sky le audience risultano in aumento. Considerando solo la prima serata, per l’editore Rai ci sono 1,15 milioni di spettatori in più facendo un confronto fra l’11-27 giugno e i 17 giorni precedenti (quelli senza Europei). Si parla di 8,8 punti in più di share con +2,2 punti per Sky che di spettatori in media ne ha guadagnati 347 mila.

Il confronto

Facendo un confronto con gli stessi 17 giorni dell’anno precedente il risultato finale non cambia: +8,2 punti di share e 1,1 milioni di spettatori in più per la Rai e +1,5 punti di share e 216 mila spettatori in più per Sky, sempre in prime time. Per il mezzo Tv, però, è profondo rosso. Nel confronto fra questo primo lasso di Euro 2021 e i 17 giorni precedenti ci sono mezzo milione di spettatori di media andati persi nel giorno medio e 1,86 milioni in prima serata. Nel confronto annuo sono 709 mila in meno nel giorno medio e 1,66 milioni in prima serata. Se Rai e Sky ridono, non è quindi lo stesso per gli altri editori.

Nel giorno medio per Mediaset si parla di 476 mila spettatori in meno (paria 3,6 punti in meno di share) nel confronto fra il prima e il dopo Euro 2021 e 2 milioni in meno (-6,8 punti) in prima serata. Rispetto allo stesso periodo del 2020 il Biscione si attesta invece sui 515.47o spettatori di media in meno nell’all day (-3,3 punti) e 1,66 milioni (-5,5 punti) in prima serata. Per Discovery e l’editore Cairo con la sua La7 si parla di 0,6 punti di share persi nell’all day e -1 (per Discovery) e -1,4 (per Cairo) nel prime time (nel caso di Cairo il passaggio dal 5,07% al 3,72% vuol dire il 26,6% di share in meno) anno su anno.

