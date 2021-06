Ascolti tv 28 giugno digital e pay: Francia-Svizzera a 1,5 mln sui rigori su Sky. Bonan 3,8%. Croazia-Spagna fa il 6,6% dalle 18. Lobosco non si smentisce

I penalties su Sky a 1,357 milioni ed il 7,1%. Centomila per Sinner e per Djokovic a Wimbledon. Tra le native digitali free in prime time. Su Rai Premium Le Indagini di Lolita Lobosco 506mila e 2,4%. Su Iris La Vendetta di Luna 376mila e 1,4%. Su Tv8 Gomorra 367mila con 1,7%. Su Nove Fightplan 318mila e 1,5%.

Ascolti tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,94% intera giornata e 6,1% prima serata; altre Mediaset 6,9% e 6,9%.

Calcio europeo in doppia razione e in versione extralarge, nel menù pay di lunedì 28 giugno by Sky. Alle 18.00 Croazia-Spagna, terminata tre a tre nei tempi regolamentari, ma poi portata a casa dalle furio rosse per cinque a tre nei supplementari, ha riscosso sulla pay 905mila spettatori ed il 6,6%. In sovrapposizione parziale con la Spagna, da Wimbledon, la sconfitta di Jannik Sinner con Fucsovic a 91mila, la vittoria di Nole Djokovic con Draper a 100 mila. Alla sera, invece, Francia-Svizzera, anche questa arrivata a tre a tre nei tempi regolamentari e poi senza reti nei supplementari, e quindi decisa, dopo cinque trasformazioni perfette degli svizzeri, dall’errore dal dischetto di Kylian Mbappè giunto alla quinta prova di trasformazione della Francia, ha avuto 1,3 milioni di spettatori ed il 6,4% di share.

Non si tratta quindi del match più visto su Sky senza l’Italia in campo. Belgio-Portogallo, infatti, aveva avuto 1,360 milioni e il 6,7% su Sky. A fare il botto, comunque, è stata l’appendice, con i ts a 1,388 milioni e 7,3% e i penalties su Sky a 1,497 milioni ed 8,9%. Per gli appassionati nottambuli, ottime le performance di Bonan/Di Marzio e Faina. Su Sky Sport Calciomercato l’Originale ha avuto 260mila spettatori con il 3,8%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince ancora Rai Premium con la Ranieri

In prima serata. Su Rai Premium Le Indagini di Lolita Lobosco a 506mila spettatori con 2,4%. Su Iris La vendetta di Luna totalizza 376mila spettatori con 1,8%. Su Tv8 Gomorra – La Serie ha ottenuto 367mila spettatori con l’1,7%. Su Nove Fightplan – Mistero in volo ha raccolto 318mila spettatori con 1,5%. Su Real Time Vite al limite e poi ha trovato 318mila cultori e 1,5%. Su Rai Movie E poi lo chiamarono il magnifico contenta 258mila spettatori con 1,2%. Su Rai4 La Profezia ha avuto 231mila spettatori con l’1,1%. Su La5 per Angeli 220mila spettatori e 1%. Su TopCrime Agata Christie 177mila spettatori e 0,8%. Su La7D per Josephine 165mila spettatori e 0,8%. Su Cine 34 Vacanze in America a 161mila spettatori e 0,8%. Su 20 Operazione Uncle a 152mila e 0,7%.

Nelle altre fasce. Tante repliche e poche produzioni

In day time. Su Tv8 Un matrimonio da sogno ha raccolto 88mila spettatori con 1,7%. Al pomeriggio. Su Tv8 il film Innamorarsi a Valentine 279mila spettatori con il 2,9%, Amarsi ancora 166mila spettatori con l’1,5%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 247mila spettatori con l’1,6%. Su La5 Love is in the air a 96mila spettatori e 0,62%. In access.

Su Rai4 Criminal Minds a 362mila spettatori con l’1,8%. Su Tv8 4 Hotel 342mila spettatori con 1,7%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco 295mila spettatori con l’1,5%. Su Rai Premium Un Passo dal Cielo 266mila spettatori con l’1,56%. In seconda serata. Su Tv8 Delitti-Il mostro di Udine raccoglie 119mila spettatori con 0,9%. Sul Nove Codice del Boss 112mila e 0,8% e 116mila spettatori con 2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Croazia-Spagna)