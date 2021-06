Montalbano (ri)sono!

Angelo Russo: «Montalbano ritorna in tv»

Libero, pagina 27, di Francesca D’Angelo.

Si fa, non si fa, è tutto finito per sempre, però ci pensiamo ancora un po’. Da tre anni a questa parte, è sempre la stessa tiritera, con Luca Zingaretti che pondera se continuare o meno con Commissario Montalbano, la Rai che lo corteggia e la Palomar che spera di chiudere la partita con un nuovo bel contrattone (magari con un totale zeri più alto). E noi – pubblico, fan e stampa – puntualmente ci caschiamo: scriviamo che ormai è finita, che tocca farsene una ragione, anche perché Andrea Camilleri purtroppo è morto e Lassù, con lui, c’è anche il regista della fiction Alberto Sironi. Invece eccoci qui, a dirvi che a quanto pare Montalbano andrà avanti. A farci tirare il sospiro di sollievo non sono né la Rai né la casa di produzione Palomar bensì l’attore Angelo Russo, noto per interpretare il mitico Catarella.

«Palomar ci ha confermato che gireremo altre due puntate per chiudere il cerchio», ha dichiarato Russo in una intervista rilasciata all’emittente locale Teleiblea (che con questo scoop è ora famosa quanto Rai3). Una delle due puntate sarebbe ispirata a Riccardino: l’ultimo romanzo di Camilleri con il quale lo scrittore immagina un finale per Montalbano. D’altronde mica potevamo lasciare il commissario così, da novello traditore che lascia Livia in preda agli ormoni.

(Continua su Libero)

(Nella foto Il Commissario Montalbano)