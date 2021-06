Milioni fa rima con Berlusconi. Silvio ne incassa 61

Fininvest, utili e più dividendi

MF – Milano Finanza, pagina 15, di Andrea Montanari.

L’anno nero del Covid-19 ha pesato sui numeri consolidati di Fininvest, ma non ne ha interrotto lo sviluppo. Invece a livello di holding capogruppo, le riserve pari a 1,2 miliardi hanno permesso di reggere l’urto della pandemia e della mancanza di cedole dalle partecipate. Numeri alla mano, la finanziaria ha archiviato il 2020 con un rosso civilistico di 27 milioni a fronte di un utile di 84,2 milioni del 2019, mentre i profitti a livello consolidato sono ammontati a 141,2 milioni rispetto ai 220,3 milioni dell’esercizio precedente. Su queste basi, ieri l’assemblea della holding guidata da Marina Berlusconi con Danilo Pellegrino come ad ha deciso di distribuire dividendi da riserva per 100 milioni a Silvio Berlusconi e figli. Una cifra più elevata rispetto a quella garantita lo scorso anno, 84 milioni, e anche a quella relativa ai conti del 2018, che ammontò a 92 milioni.

Nel dettaglio, al Cavaliere andranno 61 milioni in virtù della quota del 61% che detiene. Dai numeri approvati ieri emerge anche che il giro d’affari consolidato di Fininvest è stato di 3,46 miliardi (-11% rispetto al 2019), con un mol calato da 967,8 a 854,8 milioni (l’incidenza sui ricavi è stata del 24,7%) e un ebit sceso da 338 a 209,1 milioni. Mentre la posizione finanziaria netta della holding di via Paleocapa è a debito per 1,397 miliardi, pur in miglioramento rispetto ai -1,533 miliardi dell’anno prima. Differenza favorevole che è stata realizzata «essenzialmente grazie a una generazione di cassa ordinaria che ha raggiunto, pur in un anno così complicato, i 322 milioni», chiarisce Fininvest nel documento. Complessivamente, nel 2020 la holding ha sostenuto investimenti per 601 milioni. Infine, il patrimonio netto ammonta a 4,64 miliardi. «Di fronte a questa situazione di emergenza epocale, le società del gruppo hanno dimostrato una flessibilità e una capacità di adattamento davvero significative, mettendo rapidamente in atto, in parallelo con un focus ancora maggiore sui costi, soluzioni innovative a livello di sicurezza dei dipendenti, di organizzazione del lavoro e di gestione dei propri business», sottolinea ancora la finanziaria della famiglia Berlusconi.

