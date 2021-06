Ascolti Tv 27 giugno digital & pay: Schick (7,3%), Verstappen (9,7%) e Quartararo (5,6%) accendono Sky live in day time. Tv8 soffre un po’ il fuoco amico

In evidenza i Motori sia live su Sky che in differita su Tv8. Olanda-Rep. Ceca su Sky 935 mila e 7,3% Tra le native digitali free: Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 371mila e 2,4%. Sul 20 Outlander 287mila e 1,5%. Su RaiPremium Purchè finisca bene 287mila e 1,45%.

Ascolti Tv altre tv, gruppi: altre Rai 7% nell’intera giornata e 5,4% in prima serata; altre Mediaset 7,9% nell’intera giornata e 6,8% in prima serata

Tanto sport in tv, con la Formula Uno, il Motomondiale, il Tour de France e il doppio appuntamento degli Europei di calcio domenica 27 giugno. Partiamo dal bilancio Auditel del Motomondiale in differita. Su Tv8 ad Assen la gara di Moto 3 ha avuto 496mila spettatori ed il 3,6%, la Moto 2 529mila spettatori ed il 4,1%, la Moto GP 845mila spettatori con il 7,2%. Inoltre, sempre su Tv8 – dalle 19.31 alle 21.00 – la differita del Gran Premio di Formula 1 di Stiria ha totalizzato 1,079 milioni di spettatori con il 6,7% di share. I due eventi dei Motori sono andati prima in onda live su Sky.

La MotoGP del GP d’Olanda alle ore 14.00 ha conseguito 765 mila spettatori con il 5,6% di share, con la gara vinta da Fabio Quartararo. La F1 con il GP di Stiria vinto da Max Verstappen alle ore 15.00 ha avuto 1,244 milioni di spettatori con il 9,7% di share. In tema calcio, invece, sempre sulla pay, Olanda-Rep. Ceca alle ore 18.00 live su Sky ha conseguito 935 mila spettatori con il 7,3% di share con la sfida decisa dal gol di Patrik Schick. Mentre Belgio-Portogallo alle ore 21.00 ha raccolto 1,360 milioni di spettatori con il 6,7% di share. In tema sport, in chiaro, su Rai2 la seconda tappa del Tour de France a 841mila e 6,45% e Tour All’Arrivo a 1,272 milioni di spettatori e 10,8%.

Tra le native digitali free vince Real Time in prima serata, bene 20 e RaiPremium che arrivano appaiate

In prime time. Su Real Time per 90 giorni per innamorarsi 371mila spettatori con 2,41%. Sul 20 Outlander ha avuto 287mila spettatori con 1,5%. Su RaiPremium Purchè finisca bene 287mila e 1,45%. Su Iris Original Sin ha avuto 274mila spettatori e 1,4%. Su La5 A Christmas Kiss 260mila spettatori e l’1,3%. Su Rai4 The Prodigy a 247mila spettatori e 1,2%. Su Rai Movie Professore cambia scuola ha riscosso 243mila spettatori e 1,2%. Su TopCrime Colombo 239mila e 1,16%.

Sul Nove Supernanny è stato seguito da 205mila spettatori con 1,25%. Su Cine 34 L’Esorciccio a 126mila e 0,63%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 107mila spettatori e 0,5% di share. Su Focus Enigmi svelati 107mila spettatori con 0,45%. Su La7d per Grey’s Anatomy 71mila spettatori con 0,34%. Su Mediaset Extra Tu si que vales 65mila spettatori con 0,33%. In seconda serata. Sul Nove Love Island 99mila spettatori e 1,5%. Su Tv8 Name the tune 78mila spettatori e 1,1%.

