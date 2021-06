Ascolti Tv 26 giugno digital & pay: Italia-Austria fa il 9,1% nei supplementari su Sky. Danimarca-Galles 6,5%. Bene Tv8 con le qualifiche dei Motori

Ascolti sport: su Rai2 Tour All’Arrivo a 1,181 milioni e 11,62%.

Sabato caldo per la pay tv, quello del 26 giugno, in attesa di una domenica che comunque si annuncia super, con la MotoGp e la Formula 1 oltre al calcio in agenda. Con il doppio appuntamento dalle 18.00 degli Europei di calcio, Sky è andata forte. Nel pomeriggio/preserale con Galles-Danimarca ha raccolto 732mila spettatori ed il 6,5% di share, trasmessa in esclusiva sulla pay.

In prima serata c’era la condivisione con la tv pubblica. Su Rai1 l’incontro Italia-Austria, con la squadra di Roberto Mancini che ha conquistato i quarti di finale degli Europei di calcio grazie ai gol di Federico Chiesa e Matteo Pessina dopo i tempi supplementari, ha conquistato 13,275 milioni di spettatori ed il 61,1%. Su Sky il match ha avuto 1,850 milioni di spettatori el’ 8,5%. In particolare, nell’overtime l’incontro su Sky ha avuto 1,9 milioni di spettatori ed il 9,1%; nel primo tempo regolamentare, invece, 1,768 milioni e 8,2% e nel secondo 1,876 milioni e 8,5%. Lo studio prepartita della pay ha incassato 614mila spettatori e quello post partita ha totalizzato 606mila spettatori con il 6% di share.

Inoltre, in tema sport, da registrare al pomeriggio su Rai2 Tour All’Arrivo a 1,181 milioni e 11,62%. Su Tv8 in tema Motomondiale per le qualifiche della Moto3 277mila e 2,7%, per quelle della Moto GP 303 mila e 3,1% e per quelle della Moto2 237mila e 2,60; nella Formula 1 per le qualifiche del GP di Stiria 406 mila e 3,7%.

Tra le native digitali free vince Rai4 su La5

In prime time. Su Rai4 Enough a 247mila spettatori e 1,13%. Su La5 Rosamunde Pilcher 221mila spettatori e l’1%. Su Nove Emanuela Orlandi – Il Caso è aperto ha avuto 202mila spettatori e lo 0,9% di share. Su Rai Premium Nero a Metà 205mila e 0,9%. Su Rai Movie Non sposate le mie figlie ha riscosso 174mila spettatori e 0,8%. Su Real Time per Vite al limite e poi 160mila spettatori con 0,74%. Su Iris Il falsario ha avuto 146mila spettatori e 0,7%. Sul 20 Drive Angry 139mila e 0,6%. Su Tv8 The Guardian – Salvataggio in Mare ha raccolto 98mila spettatori con lo 0,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Italia-Austria)