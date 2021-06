Ascolti Tv 26 giugno: Azzurri a bomba (15,1 mln complessivi) contro l’Austria (61,1% su Rai1 e 8,5% su Sky). Tutti gli altri sotto un milione

Su Rai1 per gli Europei di calcio, Italia-Austria fa 13,275 milioni e 61,1% di share su Rai1 e 1,850 milioni e 8,5% su Sky. Su Canale 5 Grand Hotel porta a casa 998mila spettatori e il 4,9% di share. Ascolto ufficiale palesemente sottostimato rispetto ai precedenti, perchè è salito clamorosamente il 'fuoricasa' non misurato.

Ascolti, i precedenti nel torneo della nostra Nazionale: Azzurri su Rai1 al 60% (ore 18.00) con il Galles, al 51,9% con la Svizzera, al 50,7% con la Turchia

Non c’era tanta possibilità di contro programmare, se non difensivamente, sabato 26 giugno, con gli ottavi di finale degli Europei di calcio della nostra Nazionale su Rai1 e su Sky e, per giunta, con Italia-Austria che si è risolta a favore degli Azzurri per due a uno solo dopo i tempi supplementari. Le altre emittenti? C’era una soap spagnola su Canale 5, una serie cult su La7, e tanti film a completare l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Migliore prestazione della Nazionale agli Europei in termini di audience

Su Rai1 l’incontro Italia-Austria, con la squadra di Roberto Mancini che ha conquistato i quarti di finale degli Europei di calcio grazie ai gol di Federico Chiesa e Matteo Pessina, ha conquistato 13,275 milioni di spettatori ed il 61,1% e su Sky 1,850 milioni di spettatori e 8,5%. In precedenza, questo il bilancio delle altre partite della nostra Nazionale. Alle 18.00, Italia-Galles aveva avuto 11,460 milioni di spettatori ed il 60% sull’ammiraglia pubblica e 1,672 milioni e l’8,75% su Sky. Con la partita vinta tre a zero sulla Svizzera gli Azzurri avevano riscosso 13,346 milioni di spettatori e il 51,9% di share su Rai1 e, quindi, 1,785 milioni e il 7,1% di share su Sky. In apertura di torneo, la vittoria con la Turchia aveva avuto 12,7 milioni di spettatori ed il 50,7% su Rai1 e 1,553 milioni ed il 6,2% su Sky.

Su Canale 5 la serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e passioni, ha avuto 998mila spettatori e 4,9%.

Su Rai2 il film Ossessione senza fine- Frammenti di un incubo con Eric Roberts, Emilie Ullerup, Angeline Appel, ha raccolto 500mila spettatori e il 2,3%.

Su Italia 1 per la pellicola cult d’animazione Shrek3, 469mila spettatori e 2,1% di share.

Su Rai3 la pellicola White Oleander, con Alison Lohman, Michelle Pfeiffer, Robin Wright, Renée Zellweger nel cast, ha conseguito 453mila spettatori e il 2,1% di share.

Su Rete4 la pellicola Mamma mia!, con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard ha totalizzato 388mila e 1,8% di share.

Su La7 la serie cult Downtown Abbey ha avuto 235mila spettatori e 1,3% di share.

