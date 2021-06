Ascolti Tv 25 giugno: Separati ma non troppo batte Masantonio. Ma è Nuzzi che fa il botto ‘sfidando’ Piera Maggio (e Sciarelli): “Se noi ci fossimo stati…”

In una serata piena di prime tv, su Rai1 Separati ma non troppo a 1,866 milioni e 10,7% e su Canale 5 la fiction Masantonio a 1,688 milioni e 10,1%. Per Quarto Grado 1,655 milioni e 12,1% occupandosi di Denise nonostante la diffida della madre.

La sera prima del ritorno degli Europei di calcio ieri – venerdì 25 giugno – è stata sfida più seria del prevedibile quella tra Rai1 e Canale 5. L’ammiraglia pubblica ha proposto infatti la prima tv del film francese Separati ma non troppo e Canale 5 una fiction in prima tv con Alessandro Preziosi, Masantonio, che ci si sarebbe aspettato di vedere programmata in periodo di garanzia e, invece, è stata collocata in questa fase più tranquilla ma commercialmente meno sensibile (per proteggerla e lanciarla, o perché sicuri di un flop?). Su Rai3 è andata in onda la miniserie Atlantic Crossing, su Italia 1, Rai2 e La7 invece sono stati previsti film. Mentre Quarto Grado su Rete4 ha ‘sfidato’ le diffide di Piera Maggio ed è tornato sul caso di Denise Pipitone. Questa è stata la graduatoria per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Rai1 la commedia francese Separati ma non troppo, con Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet e Marilou Berry, ha conquistato 1,866 milioni di spettatori ed il 10,7%.

Su Canale 5 per la fiction in prima tv Masantonio-Sezione Scomparsi, con Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi, Bebo Storti, 1,688 milioni di spettatori e 10,1%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità, Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, e con i casi di Denise Pipitone e Saman Abbas sempre in primissimo piano, ma anche quello del piccolo Nicola ritrovato, un resumè della vicenda Bossetti, ha riscosso 1,665 milioni di spettatori ed il 12,1% (1,663 milioni di spettatori ed il 10,9% sette giorni prima).

Su Rai2 il drammatico Frammenti di memoria con Emilie Ullerup, Giles Panton, Carlo Marks, ha avuto 1,013 milioni di spettatori e il 5,7%.

Su Italia1 l’action X-Men-L’inizio, con Alice Eve, Amber Heard, James Mcavoy, Michael Fassbender, ha portato a casa 953mila spettatori e 6%.

Su Rai3 il telefilm Atlantic Crossing, in prima tv ha avuto 700mila spettatori ed uno share del 4,3%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of a 491mila spettatori e 2,9%.

Su La7 la pellicola cult e vintage Ghandhi, con Ben Kingsley, John Gielgud, Rohini Hattangadi, ha conseguito 484mila spettatori con il 3,5%.

Su Nove I migliori fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore in replica, ha riscosso 342mila ed 1,9%.

Emanuele Bruno

(nella foto un frangente di Quarto Grado)