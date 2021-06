Tremate: il Diavolo veste Prada (quella vera) arriva in Italia

Condé Nast, Anna Wintour in Italia per riorganizzare

ItaliaOggi, pagina 19, di Marco A. Capisani.

Settimana prossima il Diavolo arriverà in Europa, precisamente in piazza Castello a Milano. Anna Wintour, storica direttrice di Vogue a cui si è ispirato il film Il diavolo veste Prada e ora soprattutto Chief content officer globale di Condé Nast e direttrice editoriale a livello mondo di Vogue, sta arrivando infatti in Italia. È il suo primo viaggio fuori dagli Usa, post-pandemia, farà poi tappa in Francia, ma, nel capoluogo lombardo, sarà preceduta tra qualche giorno da Stan Duncan, a capo delle risorse umane del gruppo americano. Doppia visita quindi dei vertici Usa che lascia presagire una ripresa concreta del nuovo piano di riorganizzazione, con un’attenzione concentrata maggiormente sul fronte redazionale.

Direzioni uniche di coordinamento sul Vecchio Continente sono state già create per i magazine Vogue, GQ, AD e Wired. Con l’arrivo della Wintour a Milano emergeranno i primi dettagli operativi su quali figure, a capo delle singole edizioni tricolori, saranno ancora ritenute necessarie.

(Nella foto Anna Wintour)