Ascolti Tv 20 giugno digital & pay: oltre agli Azzurri sono Berrettini, Marquez e Verstappen che trainano Sky e Tv8

Ascolti altre tv, gruppi: altre Rai 7,22% nell’intera giornata e 7,74% in prima serata; altre Mediaset 7,68% nell’intera giornata e 8,95% in prima serata

Con il doppio appuntamento alle 18.00 degli Europei di calcio, con Italia-Galles (su Sky a 1,672 milioni e 8,75% di share) in primissimo piano, hanno trovato altri momenti del day time per avere un ampio pubblico potenziale gli appuntamenti del Motomondiale e della Formula Uno, ma anche il tennis, con la finale del Queen’s a fare da anticipo a Wimbledon. Domenica 20 giugno alle 14.30 su Sky la finale tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie ha avuto 195mila spettatori con l’1,5% di share; lo stesso incontro, vinto dal tennista romano, replicato alle 20.00 ha conseguito 139 mila spettatori. Matteo Berrettini è stato anche l’ospite di apertura di Calciomercato l’Originale, che ieri, trasmesso un po’ prima del solito, ha raccolto 133mila spettatori e l’1% di share.

Ma vediamo il bilancio dei Motori. Su Tv8 MotoGp live a 9,4%, F1 in differita 6,2%

Su Tv8 alle 14.00 la MotoGp di Germania in diretta ha avuto 1,355 milioni di spettatori con il 9,4% di share. Inoltre la Moto3 (tra le 10.57 e le 11.42) ha avuto 286mila spettatori e il 3,7%, con la Moto2 (tra le ore 12.17 e le 13.03) che è arrivata a 516mila spettatori ed 4,3%

Mentre alle 21.30 la differita della Formula 1 ha avuto 1,160 milioni ed il 6,2%. Su Sky alle 14.00 la MotoGp dal Sachsenring live, con la vittoria di un quasi ritrovato Marc Marquez, ha conseguito 677mila spettatori ed il 4,7% di share; e poi alle 15.00 il Gp di Francia di Formula 1 vinto da Max Verstappen e con le Ferrari lontane dai primi, ha riscosso 1,1 milioni di spettatori con l’8,5%.

Tra le native digitali free vince TV8 in prima serata

In prime time. Su Tv8 Gp Francia Formula 1 è stato seguito da 1,160 milioni di spettatori e il 6,2% spettatori con il 2,1%% di share. Su RaiPremium Un’estate a Capri 506mila e 2,7%. Su Rai Movie Ayla ha riscosso 369mila spettatori e 2%. Sul Nove Supernanny è stato seguito da 365mila spettatori con il 2,3%. Su Iris Defiance – I Giorni del Coraggio ha avuto 320mila spettatori e 1,9%. Su Real Time per 90 giorni per innamorarsi 303mila spettatori con 1,54%. Su TopCrime Colombo 298mila e 1,54%. Su Rai4 Sei ancora qui a 275mila spettatori e 1,45%. Sul 20 The Warrior Gate ha avuto 257mila spettatori con 1,33%. Su Cine 34 7 chili in 7 giorni a 251mila e 1,35%. Su La5 animagemella.com 249mila spettatori e l’1,3%. Su Focus Enigmi svelati 182mila spettatori con 1%.%. Su Mediaset Extra Tu si que vales 160mila spettatori con 0,86%.

Nel preserale. Su Tv8 Fast Track a 187mila spettatori e 0,9%. In access. Su RaiSport il post partita di Italia-Galles 536mila spettatori e 2,8%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 396mila spettatori e 2%. Su Tv8 IGT Best of 219mila e 1,7%. In seconda serata. Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei 114mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Belly of the beast 73mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della MotoGp)