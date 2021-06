Ascolti Tv 20 giugno: Italia-Galles fa il 68,8% (Rai+Sky) alle 18. Alla sera Rai1 si scansa e Canale5 precede Rai2

E’ stato il calcio in chiaro e pagamento degli Europei di Calcio, ma stavolta programmato alle 18.00 del pomeriggio a dettare legge conquistando più di due terzi della platea disponibile. Alla sera il film di Canale 5 precede telefilm, film tv in replica, F1 in differita, Colorado in replica, Raznovich, Giletti.

Ascolti Tv, col super traino del calcio (specie del secondo tempo), dopo il botto del Tg1, il balletto su Rai1 fa crollare la rete ammiraglia, che poi perde anche in prima serata replicando la storia di Nilde Iotti

I Motori e il tennis, con la finale sull’erba tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie hanno provato ieri a scalfire la centralità degli Europei di calcio, che hanno proposto due partite alle 18.00 e, soprattutto, Italia-Galles sia su Rai1 che su Sky. La partita ha avuto 11,460 milioni di spettatori ed il 60% sull’ammiraglia pubblica e 1,672 milioni e l’8,75% su Sky, in pratica superando quota 13 milioni e sfiorando il 69% di share, con più di due italiani su tre davanti ai teleschermi che ieri hanno visto la vittoria per uno a zero della Nazionale guidata da Roberto Mancini, che ieri ha schierato molti dei giocatori che fin qui erano rimasti in panchina o avevano giocato solo per alcuni spezzoni di gara. Interessanti i dati di Rai1 del primo e del secondo tempo (prima frazione di gara a 10,406 milioni di spettatori e il 58,6%, seconda frazione di gara a 12,449 milioni di spettatori e il 61,1%).

In prima serata domenica 20 giugno, senza partite degli Europei di calcio in agenda, Rai1 ha un po’ mollato la presa dalla leadership, esercitata da giorni grazie al football. Dopo un Tg1 fortissimo (6,658 milioni e 34,95%), già in access, programmando l’ambizioso Il suono della bellezza (9,9%), l’ammiraglia pubblica ha ceduto il comando a Canale 5. Che poi, in prima serata programmando la prima tv del film Conta su di me (2,040 milioni e 11,7%) senza fare affatto sfracelli ha battuto la docufiction dedicata a Nilde Iotti (Storia di Nilde ha conquistato 1,352 milioni di spettatori e il 7,4% di share).

Meglio di Rai1 ha fatto il telefilm di Rai2. Alla seconda prova, infatti, Delitti in Paradiso ha conseguito 1,491 milioni e l’8% di share. Più staccata è arrivata Tv8, che programmando la differita di un Gp della Formula Uno, quello di Francia, bello e combattuto, vinto da Max Verstappen su Lewis Hamilton, ma con le Ferrari stavolta nelle retrovie, ha conseguito 1,162 milioni di spettatori ed il 6,2%. Distribuito in maniera frammentata e in equilibrio anche il resto del consenso degli spettatori: su Rai3 Kilimangiaro Estate è arrivato a 985mila e il 5,3%, facendo più ascolti ma meno share della replica di Colorado (su Italia1 a 950mila spettatori con il 6% di share); e sulla stessa linea ha corso anche il film drammatico di Rete 4 (Vendetta: Una storia d’amore a 941mila spettatori con il 5,4% di share). In coda più staccato è arrivato Massimo Giletti su La7, che con la replica del docufilm Abbattiamoli – Chi ha voluto Le Stragi di Cosa Nostra ha avuto 470mila e 3,8%.

Le altre partite di giornata. Che flop Il suono della bellezza. Buono il ritorno di Mara Venier

In access. Su Rai1 Il Suono della Bellezza 1,946 milioni di spettatori con il 9,9%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3,219 milioni di spettatori e 16,4%. Su Italia1 C.S.I. 930mila spettatori e 4,8%. Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta 1,014 milioni di spettatori e 5,2%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 973mila e 5,1% nella prima parte e 1,139 milioni di spettatori e 5,8% nella seconda parte. Su La7 La7 20 – Un Racconto Italiano a 566mila spettatori e 2,9%. Nel preserale Su Rai1 Italia-Galles a 11,460 milioni di spettatori e 60%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 916mila spettatori ed il 5%, mentre Caduta Libera! Il Weekend ha riscosso 1,063 milioni di spettatori e 5,2%. Su Rai3 Tg Regione 989mila di spettatori pari al 4,8%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia a 15,4% nella presentazione, 17% nella prima parte, 23,3% nella seconda parte. Dreams Road 18,1%, A Sua Immagine 16,3%, Santa Messa 18,4%. Su Canale5 il TG5 delle 8 19,5%, Santa Messa 14% di share. A mezzodì. Su Rai1 Angelus 19,5%, Linea Verde 21,8%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,6%, Melaverde 11,5% e 15,1%. Al pomeriggio Su Rai1 Domenica In 18,8% nella prima parte e 19,7% nella seconda parte. Su Canale5 L’Arca di Noè 14,1%, Beautiful 11,4%, Una Vita 10,8%, Callas Forever 4%. Su Rai2 il Campionato Italiano di Ciclismo 6,1%. Su Rai3 Kilimangiaro Collection 4%. In seconda serata. Su Rai 1 Notti Europee 8,9%. Su Canale 5 What they had 6,9% di share. Su Rai2 The Blacklist 4,6% e 4,4%. Su Italia1 Vita Smeralda 4,2%. Su Rai3 Tg3 Mondo 4,85%. Su Rete4 Gran Torino 4,45%. Le news delle 20.00. Tg1 a 6,658 milioni e 34,95%; Tg5 a 2,642 milioni e 13,4%. TgLa7 a 686mila e 3,6%. Alle 13.30 Tg1 a 3,920 milioni e 26,4%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Italia-Galles)