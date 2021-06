Amadeus pronto per il terzo Sanremo

Il valore della coerenza: per il prossimo Sanremo si va verso l’Ama-ter

Il Fatto Quotidiano, pagina 9, Silvia Teruzzi.

C’era chi diceva no. Come è noto le manovre per mettere in moto il carrozzone di Sanremo iniziano con mesi di anticipo. Entro la fine di giugno si deciderà chi condurrà il Festival di Sanremo 2022. Siamo ancora ai “rumors”, ma attenzione: Amadeus potrebbe confermare la propria presenza, dopo averla smentita sia quest’anno che lo scorso. Sull’argomento il conduttore de I Soliti Ignoti ha rilasciato poche dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv ribadendo che tutte le decisioni saranno prese insieme alla Rai. «Non amo dire di no, ma qualsiasi decisione sarà presa insieme alla Rai e sarà per il bene del Festival, non del mio personaggio», ha detto Amadeus. Ora bisognerà capire cosa farà Fiorello, il quale ha pure lui smentito un’altra partecipazione all’Ariston. Ora qui bisogna capirsi: ma perché smentite categoricamente per poi fare marcia indietro sistematicamente? E poi: la Rai è davvero convinta che un altro Sanremo con la formula del sequestro di persona (serate che finiscono alle 2 di notte) funzionerà?

