Ascolti tv 20 giugno 2021: l’Italia accende Rai1 alle 18, poi la tv si spegne

Ieri, domenica 20 giugno 2021, il film Conta su di me 11,73%, la serie tv Delitti in Paradiso 8,41% e la fiction Storia di Nilde 7,40%.

Ascolti tv: vince la serata Canale5 con solo 2 milioni di spettatori

Domenica sera televisiva molto strana leggendo i dati degli ascolti tv delle reti generaliste, perché si registra un picco alle 18 con la partita Italia-Galles su Rai1, vinta dagli azzurri di Mancini per 1 a 0, che ha registrato il 60% di share media con 11,460 milioni di tifosi collegati. Mercoledì Italia-Svizzera in prima serata aveva portato a casa il 51,88% e 13,3 milioni. Dopo la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio, però, le televisioni degli italiani si sono praticamente spente in prime time, dove ha vinto Canale5 con Conta su di me all’11,73% e 2,040 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 10,69% e 2,097 milioni con il film Instant family.

Seconda posizione per la serie tv Delitti in paradiso su Rai2 con l’8,41% e 1,673 milioni di contatti nel primo episodio e il 7,58% e 1,330 milioni nel secondo. La stessa fiction sette giorni fa aveva fatto il 6,52% e 1,368 milioni. Chiude il podio la replica di Storia di Nilde, fiction sulla storia di Nilde Iotti, su Rai1 con il 7,40% e 1,352 milioni di spettatori. Il 5 dicembre 2019 la fiction con Anna Foglietta aveva fatto il 16,18% e 3,6 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza la differita del Gran Premio di Francia di Formula1 su Tv8 con il 6,2% e 1,162 milioni di tifosi collegati, poi Kilimangiaro estate su Rai3 con il 5,32% e 985 mila contatti e la replica di Colorado su Italai1 al 6,02% e 950 mila. Si chiude con il film Vendetta: una storia d’amore su Rete4 con il 5,37% e 941 mila, poi Abbattiamoli su La7 al 3,82% e 470 mila e Supernanny su Nove al 2,3% e 365 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto un momento di Italia-Galles)