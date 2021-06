Ascolti Tv 19 giugno: Spagna-Polonia sfiora 5 milioni su Rai1. Scotti in replica sfiora 1,9 mln

Su Rai1 per gli Europei di calcio, Spagna-Polonia fa 4,974 milioni e 27,3% di share. Su Canale 5 la replica di The Winner is porta a casa 1,881 milioni di spettatori e il 13,3% di share. Sul terzo gradino del podio si colloca il film di Rai2, poi tutti sotto il milione.

Ascolti Tv, precedenti nel torneo delle Furie Rosse: Spagna-Svezia, finita 0 a 0, su Rai1 aveva registrato il 24,99% di share media con 5,673 milioni di tifosi collegati.

Serata caratterizzata dalla ‘maledizione’ di Dazn, quella di sabato 19 giugno, con il finale di Spagna-Polonia interrotto su Sky negli ultimissimi minuti come si trattasse di un streaming sfortunato. In prima serata le alternative al calcio erano tattiche. C’erano tre film, due serie rosa e su Canale 5 la replica dello show The Winner is a completare l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 l’incontro Spagna-Polonia, per i campionati Europei di calcio, terminato uno a uno, ha conquistato 4,974 milioni di spettatori ed il 27,3% Su Canale 5 la replica di The Winner Is, con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 1,881 milioni di spettatori e 13,3%. Su Rai2 il film Il dolce suono del tradimento ha raccolto 1,170 milioni di spettatori e il 6,4%. Su Italia 1 per la pellicola cult d’animazione Shrek2, 819mila spettatori e 4,5% di share.

Su Rete4 la soap spagnola Una Vita, ha totalizzato 814mila e 4,7% di share. Su Rai3 la pellicola Ricordati di me, diretta da Gabriele Muccino e con Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Monica Bellucci, Nicoletta Romanoff nel cast, ha conseguito 697mila spettatori e il 4% di share. Su La7 la serie cult Downtown Abbey ha avuto 369mila spettatori e 2,4% di share. Su Tv8 le qualifiche in differita del GP Francia di Formula Uno hanno raccolto 469mila spettatori con il 2,6%. Su Nove Sirene – L’Assassinio di Melania Rea ha avuto 459mila spettatori e il 2,5% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Spagna-Polonia)