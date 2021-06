Ascolti tv 17 giugno digital e pay: Lukaku trainante. Ucraina 3,1%, Belgio 5,1%, Olanda 3,2% su Sky. Barbieri in evidenza a Lecce

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 7,9% nell’intera giornata e 7,9% in prima serata; altre Mediaset 7,94% e 7,62%.

Una giornata ed una serata ricche di calcio quelle di giovedì 17 giugno per la pay tv, con gli Europei in primo piano. Nel pomeriggio, alle ore 15.00 Ucraina-Macedonia del Nord ha avuto 320 mila spettatori con il 3,1% di share; alle 18.00 Danimarca-Belgio ha riscosso 607 mila spettatori con il 5,1% di share. Infine alle 21.00 Olanda-Austria ha avuto 667 mila spettatori con il 3,2% di share. Su SkySport Calciomercato l’Originale in seconda serata a 155 mila spettatori e 1,8%. Su SkyUno Bruno Barbieri 4 Hotel, ha ottenuto a Lecce 307 mila spettatori complessivi, 137mila spettatori di flusso e 0,6%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince il film di RaiMovie davanti a Rai Premium

In prima serata. Su Rai Movie La regola del silenzio a 472mila spettatori e 2,3%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 454mila spettatori con 2,2%. Su Tv8 I Delitti del Barlume- La carta più alta a 397mila spettatori con 2%. Su Rai4 la seconda stagione di MacGyver ha avuto 354mila spettatori e 1,9%. Su Iris Resa dei conti a Little Tokyo protagonista ha raccolto 345mila spettatori e 1,64%. Sul Nove Quasi quasi cambio i miei ha raccolto 299mila spettatori con 1,4%. Su La5 Dolce Novembre ha ottenuto 276mila spettatori con l’1,4%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha totalizzato 271mila spettatori con 1,3%. Sul 20 Repo Man ha conseguito 216mila spettatori con 1,1%. Su Cine34 Ci vuole un gran fisico 195mila spettatori con 1%. Su TopCrime The Closer 192mila spettatori e 0,9%. Su La7d per Amori e disastri 84mila spettatori con 0,4%. Su Italia2 Rise of Legend a 48mila spettatori con 0,23%. Su Rai5 Anton Bruckner: Sinfonia n.4 a 45mila e 0,2%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 388mila spettatori con 1,9%. Su Tv8 Guess my age a 307mila e 1,5%. Su Real Time/+1 Love Island Italia 186mila spettatori con lo 0,9%. Nel preserale. Su Tv8 Quattro Ristoranti 263mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Sport il play off di Serie C Alessandria-Padova 242mila spettatori con l’1,8%. Nel pomeriggio. Sul Nove Delitti Sepolti, Io non Dimentico 264mila spettatori e 2,5% e 206mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 Radio Silence- Morte in onda a 215mila e 1,8%, La sorella della sposa a 207 mila e 2,1%, Quando sboccia l’amore 159mila spettatori e 1,6%. In seconda serata. Su Tv8 Gomorra 148mila e 1,3% e 163mila e 2,5%. Su Rai4 La maschera di cera a 144mila e 2,2%. Su Nove Supernanny 129mila e 2,1%. Su La7d Robinson Crusoe a 81mila e 0,8%.

