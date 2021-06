Ascolti tv 17 giugno: l’Olanda non scalda troppo i calciofili. Storytelling by Canale5? Bocciato. Del Debbio parla di Islam in Italia e sorpassa la Ferrari

Vince netto ma non brilla Olanda-Austria, mentre fa un flop clamoroso su Canale5 il Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci. Va bene il film tv di Rai2, va forte Dritto e Rovescio che eredita il pubblico dall’ammiraglia di Cologno e fa il picco del 14% dopo la partita, passando in vetta in seconda serata.

Ascolti tv, talk in access: Gruber con Mieli e Travaglio stacca Palombelli e Moreno

Una discreta partita su Rai1 e Sky, abbastanza combattuta, Olanda-Austria, vinta dagli orange per due a zero, con in primo piano Memphis Depay, ha conseguito 4,970 milioni di spettatori ed il 23,7% sull’ammiraglia pubblica e 667mila spettatori ed il 3,2% di share su Sky al netto dell’intervallo. Non si tratta del risultato ‘peggiore’ ottenuto in prima serata dalla manifestazione, ed è ampiamente bastato a dominare la serata, anche se nel post gara però Rete 4 con Dritto e Rovescio ha superato Notti Europee.

Le partite senza l’Italia, in testa Germania-Francia

Vale la pena ricordare che finora è stata Germania-Francia la partita senza l’Italia in campo più vista complessivamente nel torneo, con 8,274 milioni di spettatori e il 36,7%. Spagna-Svezia, invece, ha avuto 5,673 milioni di spettatori ed il 25% su Rai1 e 833mila spettatori ed il 3,75% su Sky, per un totale di 6,5 milioni di spettatori ed il 28,8% di share. La partita di ieri, in pratica, ha quasi fotocopiato il bilancio del primo match olandese, quando Olanda-Ucraina era stata capace di assicurare a Rai1 4,940 milioni di spettatori con il 24% di share; mentre su Sky il match giocato ad Amsterdam aveva ottenuto ulteriori 811mila spettatori con il 3,9%. Peggio aveva fatto su Rai1 l’incontro Belgio-Russia, vinto dalla squadra di Romelu Lukaku per tre a zero, che nella serata del malore di Christian Eriksen aveva conquistato 4,2 milioni di spettatori ed il 21,9%.

Ma non è il bilancio degli Europei a sorprendere, in tema di esiti trasmessi dai meter. Spicca piuttosto il secondo posto in sovrapposizione ottenuto da Rete4 con Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio ha affrontato ancora il tema dell’omicidio presunto e sempre più probabile di Saman Abbas , e quello delle ‘contraddizioni’ dell’Islam in versione pakistana e non, alle prese con l’integrazione nella cultura occidentale, avendo tra gli ospiti Giorgia Meloni in apertura, e poi puntando tra gli altri su Katia Ricciarelli, Daniela Santanchè e Giuseppe Cruciani, e poi ospitando Mauro Corona in chiusura. Il programma ha conseguito ben 1,342 milioni di spettatori e 8,9%, rimanendo sostanzialmente stabile rispetto alla settimana prima (1,429 milioni di spettatori ed il 9,03% con Matteo Salvini ospite). Il picco di ascolti è arrivato dopo la fine della partita su Rai e su Sky, a quota 1,950 milioni alle 23.15. Il programma ha sfiorato a più riprese il 15%, rimanendo a lungo il programma leader della fascia notturna, battendo Paola Ferrari su Rai1.

Più o meno gli stessi spettatori complessivi del talk, con meno share, ha fatto il film tv in prima visione su Rai2 (Tutti i segreti di mio marito, con Sara Butler a 1,361 milioni di spettatori e 6,6%), che come Del Debbio ha fatto più ascolti di Canale 5, a quota 1,2 milioni e 7% con Viaggio nella grande bellezza-Grandi amori, con Cesare Bocci che sette giorni prima era arrivato a 1,835 milioni di spettatori ed il 10,6%. Staccata è arrivata su Italia1 la commedia Ti presento i miei (1,183 milioni di spettatori con il 6,2%), mentre su Rai3 il rientrante Le Ragazze si è fermato a 939mila spettatori ed il 4,8%. Su La7, infine, Atlantide, col caso di Jamal Khashoggi e il docufilm del The dissident ha conseguito 416mila spettatori ed il 2,2%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2,734 milioni di spettatori con uno share del 13%. Su Rai3 Nuovi Eroi 893mila spettatori con il 4,7%, Un Posto al Sole 1.581 milioni di spettatori con il 7,6%. Su Italia1 CSI 884mila spettatori con il 4,3%. Su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,482 milioni e 7,1% di share. Su Rete 4 Stasera Italia 939mila e 4,8% nella prima parte e nella seconda 1,060 milioni e 5%. Su Rai2 Tg2 Post a 886mila e 4,2%. Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,519 milioni e 22,1% e poi 3,566 milioni di spettatori e 24,5%. Su Canale 5 Caduta libera a 1,246 milioni di spettatori con 11,4% di share e 1,829 milioni di spettatori con il 13,1% di share. Su Rai3 il TGR 2,037 milioni di spettatori con il 13,3% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,4% di share e Uno Mattina 17,3%, Storie Italiane 17,7% e 17,4%. Su Canale5 Mattino Cinque 17% nella prima parte, 17,4% nella seconda e 13,1% nella terza. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,6%. Su Rai3 Agorà 6,3% di share. Su La7 Omnibus 3,1%. Coffee Break 3,2%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 16,4% di share. Su Canale 5 la replica di Forum 13,5%. Su Rai3 Storia di un italiano 4,4%, TG3 delle 12 11,4%, Quante Storie 5,3%, Passato e Presente 4%. Su Italia1 SportMediaset 7,2%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,6%, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 4,3% nella prima parte e 3,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 14,8%, Il paradiso delle signore in replica 13,6%. La Vita in Diretta 21,8% (presentazione 20,4%). Su Canale5 Beautiful 16,8%, Una Vita 16,9%, Mr Wrong 16%, Love is in the air 15,7%, Rosamunde Pilcher 8,5%. Su Italia1 I Simpson a 4,5%, 4,7%. Su Rai3 Geo Magazine 5,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,3%. Su La7 Tagadà 3,1% e Tagadoc 1,5%. In seconda serata. Su Rai1 Notti Europee 10,7% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 5,3%. Su Rai2 Amica di salvataggio 3,1%. Su Rai 3 Linea Notte 4,8%. Su Italia1 Io sono tu 6,7%. Su Rete 4 I soliti rapinatori a Milano 4,9% di share. Le news delle 20. Tg1 4,422 milioni e 24,9%. Tg5 3,087 milioni e 17,1%. TgLa7 893mila e 5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Dritto e Rovescio)