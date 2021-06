Ascolti tv 17 giugno 2021: Rai1 vince con Olanda-Austria, sparisce Canale5

Ascolti tv: anche se flette nei dati l’Europeo di calcio continua a dominare

Gli Europei di calcio su Rai1, nonostante una partita non certo di cartello, riescono comunque a stravincere la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando con Olanda-Austria il 23,7% di share media con 4,970 milioni di tifosi collegati. Il giorno prima gli azzurri contro la Svizzera avevano raccolto il 51,88% e 13,3 milioni. Seconda posizione per il film Tutti i segreti di mio marito su Rai2 con i 6,6% e 1,361 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete con la pellicola Paradise Beach: dentro l’incubo aveva portato a casa il 4,79% e 1 milione. Medaglia di bronzo per il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con l’8,9% e 1,342 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Paolo Del Debbio aveva fatto il 9,03% e 1,4 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio Viaggio nella Grande Bellezza – Grandi amori su Canale5 con il 7% e 1,198 milioni di spettatori, poi il film Ti presento i miei su Italia1 con il 6,2% e 1,183 milioni e il debutto del nuovo ciclo de Le ragazze su Rai3 con il 4,8% e 939 mila, la media delle tre puntate autunnali era stata del 3%. Si chiude con il film The Dissident su La7 al 2,17% e 416 mila contatti, poi I delitti del BarLume su Tv8 al 2% e 397 mila e Quasi quasi cambio i miei su Nove all’1,4% e 299 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto un momento di Olanda-Austria)