Ascolti tv 16 giugno digital e pay: Sky terza opzione in prime time con la Nazionale. Turchia-Galles al 5%. Imma Tataranni si risveglia

Ascolti Tv, gruppi: altre Mediaset 7,1% nelle 24 ore e 4,5% nel prime time; altre Rai 6,1% e 4,5%.

L’Italia protagonista ieri sera – mercoledì 16 giugno – sia su Rai1 che su Sky. Gli Azzurri con la partita vinta tre a zero sulla Svizzera (doppietta di Manuel Locatelli, poi gol di Ciro Immobile) hanno riscosso 13,346 milioni di spettatori e il 51,9% di share su Rai1 e, quindi, 1,785 milioni e il 7,1% di share su Sky, che al netto dell’intervallo ha incassato 1,9 milioni ed il 7,5%, arrivando terza dietro Chi l’ha visto? nella graduatoria assoluta, ben davanti a Canale 5. Il bilancio di Italia-Svizzera è molto migliore di quello di Italia-Turchia, sempre finita tre a zero della squadra allenata da Roberto Mancini, che aveva conquistato 12,7 milioni di spettatori ed il 50,7% su Rai1 e 1,553 milioni ed il 6,2% su Sky.

In agenda pay ieri c’erano però anche altre due partite: alle ore 15.00 Finlandia-Russia ha conseguito 305mila spettatori con il 3,1%, mentre alle 18.00 Turchia-Galles ha avuto 597mila spettatori con il 5%. Notevole su Sky il bilancio dello studio post Italia-Svizzera, che ha ottenuto 856mila spettatori ed il 5,2% di share. Così in terza serata è stata buona la prestazione anche di Calciomercato l’Originale, che su Sky ha avuto 258mila spettatori ed il 2,9% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Vince la fiction di Rai1 in replica

In prima serata. Su Rai Premium Imma Tataranni ha raccolto 381mila spettatori e l’1,5%. Su Rai4 Contrattempo ha conseguito 282mila spettatori con l’1,1%. Su Iris Insomnia ha totalizzato 271mila spettatori con 1,2%. Su Tv8 la replica di Name That Tune ha conquistato 255mila spettatori con 1,1%. Su RaiMovie Tutta colpa dell’amore 229mila spettatori e 0,9%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 188mila spettatori con 0,7%. Su Real Time Vite al Limite ha ottenuto 167mila spettatori con 0,7%. Sul 20 Wild wild west ha avuto 165mila spettatori e 0,7%. Su La5 17 Again ha ottenuto 129mila spettatori con lo 0,51%. Su Cine34 I miei primi 40 anni 116mila spettatori e 0,5%. Su TopCrime Law & Order 97mila spettatori e 0,4%. Su Italia2 Naruto Shippuden ha riscosso 68mila spettatori con 0,3%. Su La7d The Tudors consegna 45mila spettatori e 0,2%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 265mila spettatori con 1,2%. Su Tv8 Guess My Age ha riscosso 213mila spettatori con 0,9%. Su Real Time/+1 Love Island Italia raccolto 157mila spettatori con lo 0,7%. In seconda serata. Sul Nove Maradona: Verità nascoste ha raccolto 147mila spettatori con 0,9%. Su Rai Premium Uniche a 137mila spettatori e 1%. Su Tv8 IGT best of ha riscosso 91mila spettatori con 1,5%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 il Rosario da Lourdes 441mila spettatori e 4,7%. Su TV8 Scomparsa ha raccolto 307mila spettatori con il 2,6%, Ricette d’amore ha avuto 269mila spettatori con il 3%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 251mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Italia-Svizzera)