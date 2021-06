Ascolti tv 16 giugno 2021: l’Italia di Mancini domina la Svizzera e l’Auditel

Ascolti tv: gli azzurri volano oltre il 52%

C’era da aspettarsi un risultato esaltante in termini di ascolti tv per la partita Italia-Svizzera agli Europei di calcio, ma nessuno avrebbe previsto una share media del 51,88% con 13,346 milioni di tifosi collegati. La partita del giorno prima, sempre su Rai1, Germania-Francia aveva raccolto il 31,6% e 7 milioni, mentre la partita d’esordio degli azzurri di Roberto Mancini, venerdì scorso, Italia-Turchia aveva fatto il 50,7% e 12,749 milioni.. Alle altre reti è rimasto ben poco della platea televisiva e così in posizione si è piazzato Chi l’ha visto? su Rai3 con il 9,31% e 2,031 milioni di telespettatori. Settimana scorso il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 14,74% e 2,8 milioni. Sul gradino più basso del podio Canale5 con Grand Hotel – Intrighi e passioni al 5,99% e 1,275 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa serie aveva fatto il 10,85% e 1,7 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film Il cosmo sul comò su Italia1 al 3,06% e 741 mila spettatori, poi il talk show Zona bianca su Rete4 al 3,28% e 638 mila e Tra le pagine della pazzia su Rai2 al 2,25% e 573 mila. Si chiude con Tut – Il destino di un faraone su La7 all’1,52% e 235 mila contatti, poi Name that Tune su Tv8 all’1,1% e 255 mila e il talk show Accordi&Disaccordi su Nove allo 0,7% e 188 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto un momento di Italia-Svizzera)