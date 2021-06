C’è Rai3 alle spalle di Rai1 e Canale5

Per la Rai ascolti in buona salute

ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzota.

Nel maggio 2020 le audience di Rai3 in prima serata navigavano al 4,7% di share, addirittura sotto Rai2 che poteva vantare un 5,8%. Un anno dopo, soprattutto grazie all’effetto Fabio Fazio, il maggio di Rai3 è da incorniciare: 7,6% di share medio in prime time, in crescita del 61,2% rispetto a 12 mesi prima, collocando la rete guidata da Franco Di Mare al terzo posto assoluto in Italia nella prima serata, con un netto distacco da Rai2 (5%), Italia1 (4,86%), La7 (4,82%) e Rete4 (4,6%). Un prime time italiano che nel 2021 perde però oltre due milioni di telespettatori davanti alla tv: ormai si convive col Covid, diciamo che si finge di essere fuori dalla emergenza rispetto alla primavera 2020, la gente esce da casa e quindi le audience calano.

Nel maggio 2021, dalle 20,30 alle 22,30, ci sono in media 24,7 milioni di telespettatori di fronte al piccolo schermo, in discesa dell’8,1% sul maggio 2020. La riduzione del parco telespettatori è ancor più marcata nelle 24 ore: 12,1%, a quota 10,1 milioni medi. In buona salute gli ascolti della Rai, che complessivamente raccoglie il 36,43% di share nelle 24 ore (+2,2 punti percentuali sul maggio 2020) e il 37% in prime time (+2,6 punti).

