La D’Urso in castigo, la signora Bonolis opinionista al GF Vip

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: niente prime-time per Barbara, mentre Sonia Bruganelli farà coppia con Adriana Volpe come opinionista di Alfonso Signorini. Con la benedizione del marito: «Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante».

La D’Urso senza prima serata. Sonia Bruganelli debutta in tv

ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano.

Barbara D’Urso dopo essere stata ridimensionata nello scorso palinsesto di Canale5 viene cancellata dalla prima serata del nuovo, quello che incomincerà il prossimo autunno. Non ci sarà più quindi il suo programma Live – Non è la D’Urso mentre continuerà a occupare la domenica pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset con Domenica Live, in cui però la scorsa stagione è stata battuta da Mara Venier e dalla sua Domenica ln (Rai1). Mentre la domenica sera Live è stato spesso sotto i 2 milioni di telespettatori (solo la puntata finale ha realizzato il massimo: 2,3 milioni) e sempre sconfitta dalle fiction di Rai1. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, debutta in tv. Sarà a fianco di Alfonso Signorini e Adriana Volpe nella sesta edizione del Grande Fratello Vip (Canale5), dal prossimo settembre. In realtà un piccolo assaggio di tv lo ha fatto in streaming (su SDL.TV) e su Tim Vision col programma I libri di Sonia. Il suo maggiore impegno è stato però finora nella gestione di un’agenzia da lei fondata di casting per la tv, il cinema e il teatro (inoltre ha ideato una linea di moda per bambini). Quello con Signorini sarà il suo ingresso in tv dalla porta principale. Commenta Bonolis: «Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante». Bonolis ha compiuto 60 anni il 14 giugno: auguri. Stesso Giorno di Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Pechino, che però di anni ne ha compiuto 63: auguri anche a lei.

Anna Falchi conquistala fascia di capitana. Dopo un anno come “spalla” di Giancarlo Magalli nei Fatti vostri (Rai2) ora che lui ha deciso di lasciare viene promossa a guidare il team (Salvo Sottile, Umberto Broccoli, ecc.) che animerà la trasmissione nella prossima stagione. Intanto dai 3 luglio la Falchi sarà su Rai1 (sabato e domenica, ore 8.30) insieme a Beppe Convertini con Uno weekend, dedicato ai mercati che ancora sopravvivono e a volte prosperano. Tra lei e Magalli i rapporti erano piuttosto freddi, adesso sarà messa alla prova della sostituzione. Da parte sua, Magalli così spiega la decisione: «Sono ventuno anni di fila che faccio questo programma. Parliamo di 4 mila puntate, circa 10 mila interviste. Alcune anche di un certo peso, storie che ti restano dentro. Non è un programma che si fa a cuor leggero. Quest’ultimo anno con la pandemia non è stato facile, non sono mancato un giorno. Adesso ho ritenuto fosse il momento di fare altro». “L’altro” sarà un quiz, sempre su Rai2, impostato sul corretto uso della lingua italiana.

Elisa Isoardi è tornata dall’Isola dei famosi (Canale5), ma non sembra avere trovato casa. Lasciata la Rai, pareva dovesse guidare un nuovo programma Mediaset, ma i problemi di budget hanno rimandato il progetto né la Rai sembra intenzionata ad accoglierla come figliola prodiga. Perciò è in cerca d’occupazione. Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi sono i protagonisti della fiction estiva di Canale5, Masantonio – Sezione scomparsi, rimasta nei magazzini per quasi due anni (è stata girata nel 2019 ed è già stata venduta e andata in onda in Francia). Adesso il ripescaggio e dal 25 giugno arriverà Elio Masantonio, investigatore specializzato nel rintracciare le persone scomparse, che confida: «Entrare nelle loro vite, pro- vare quello che hanno provato loro e non riuscire più a pensare ad altro».

