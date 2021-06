Ascolti tv 14 giugno digital e pay: Europay al 3,6% alle 15, 3,8% alle 18 e 3,7% alle 21. Messi sotto l’1%, Bonan 1,6%. Lobosco non perdona anche in replica

Ascolti tv, tematiche gruppi: altre Rai 7,04% intera giornata e 6,9% prima serata; altre Mediaset 7,74% e 7,6%.

Calcio europeo soprattutto by Sky, lunedì 14 giugno. Alle 15.00 Scozia-Repubblica Ceca, ha riscosso sulla pay 345mila spettatori ed il 3,6%; alle 18.00 poi Polonia-Slovacchia ha conseguito 471mila spettatori ed il 3,8%. Alla sera, infine, Spagna-Svezia, ha totalizzato ulteriori 833mila spettatori con il 3,7% sulla tv a pagamento. Per gli appassionati nottambuli, infine, il pareggio uno a uno della Copa America tra Argentina e Cile (alla punizione di Lionel Messi ha risposto Edu Vargas), ha attratto quasi 100 mila spettatori con lo 0,8% di share, limitando un po’ le performance di Bonan/Di Marzio e Faina. Su Sky Sport Calciomercato l’Originale ha avuto 146mila spettatori e 1,6%. Inoltre su SkyCInema la prima di Wonder Woman 1984 a complessivi 253mila.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Rai Premium con la Ranieri

In prima serata. Su Rai Premium Le Indagini di Lolita Lobosco a 573mila spettatori con 2,62%. Su Iris Elizabeth totalizza 456mila spettatori con 2,2%. Su Real Time Vite al limite e poi ha trovato 378mila cultori e 1,7%. Su Tv8 Gomorra – La Serie ha ottenuto 352mila spettatori con l’1,6%. Su Rai4 La maschera di cera ha avuto 354mila spettatori con l’1,6%. Su La5 per Come tu mi vuoi 351mila spettatori e l’1,6%. Su Nove Anna and The King ha raccolto 331mila spettatori con 1,8%. Su Rai Movie The Hateful Eight contenta 280mila spettatori con 1,5%. Su 20 Le Belve a 239mila e 1,2%. Su La7D per Josephine 223mila spettatori e 1%. Su TopCrime Agata Christie 188mila spettatori e 0,83%. Su Cine 34 Il ragazzo del pony express a 168mila spettatori e 0,8%. Su Italia2 I Goonies a 81mila spettatori con 0,4%.

Nelle altre fasce, Corsi stacca Papi

In day time. Quindi Ogni Mattina ha raccolto 51mila spettatori con 1%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 522mila spettatori con il 5,3%. Su Nove Delitti sepolti-Io non dimentico a 285mila e 2,9%. Su TV8 Chi Vuole Mia Figlia? ha raccolto 251mila spettatori con il 2%, La Ricerca del Vero Amore 203mila e 2,2%, Una vita da ristrutturare a 121mila e 1,2%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 204mila spettatori con l’1,2%. In access. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco 426mila spettatori con l’1,9%. Su Rai4 Criminal Minds a 376mila spettatori e l’1,7%. Su Tv8 la replica di Guess My Age 299mila spettatori con l’1,4%. Su Real Time/+1 Love Island Italia 204mila spettatori con lo 0,9%. In seconda serata. Su Tv8 Delitti-Il mostro di Udine raccoglie 180mila spettatori con 1,5%. Su Rai4 Shin Godzilla a 101mila e 1,9%. Su Nove Snitch ha raccolto 47mila spettatori e 1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Argentina-Cile)