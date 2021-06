Ascolti tv 14 giugno 2021: una scialba Spagna-Svezia fa il botto in Auditel

Ascolti tv: la partita su Rai1 stravince la serata

È stata forse la partita più brutta di questi primi quattro giorni di Europei di calcio, ma Spagna-Svezia di ieri sera, finita 0 a 0, su Rai1 ha registrato il 24,99% di share media con 5,673 milioni di tifosi collegati. La sera prima Olanda-Ucraina, finita 3 a 2 e molto più vivace, aveva raccolto il 23,95% e 4,9 milioni. Seconda posizione per il film Mr. Wong – Lezioni d’amore su Canale5 al 9,82% e 1,971 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva portato casa il 22,97% e 3,3 milioni con la finale de L’Isola dei Famosi. Terzo Report su Rai3 con l’8,67% e 1,895 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 10,4% e 2,3 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 con il 5,79% e 1,377 milioni di spettatori, poi il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 5,92% e 971 mila e il film Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie su Italia1 al 3,75% e 737 mila. Si chiude con il film Julie&Julia su La7 al 2,93% e 601 mila contatti, poi la serie tv Gomorra su Tv8 all’1,6% e 352 mila e il film Anna and The King su Nove all’1,8% e 331 mila.

Ascolti tv daytime

La mattina exploit di Storie italiane su Rai1 che sfiora il 22% nella seconda parte, trainando È sempre mezzogiorno che supera ancora il 17%. In access prime time Love island su Real Time non si smuove dallo 0,9% di share. La replica di Deal with it su Nove sfiora il 2%, mentre la replica di Guess my age su Tv8 si ferma all’1,3%. Su Canale 5 la nuova stagione di Paperissima sprint esordisce al 13%

Carlo G. Lanzi

(Nella foto un momento di Spagna-Svezia)