Ascolti tv 13 giugno digital e pay: Euro 2020 su Sky fa 3,9% la sera, 3,6% nel preserale, 5,3% alle 15.00. Boom Eurosport col tennis da Parigi

Ascolti Tv, gruppi: Altre Mediaset 8,6% nelle 24 ore e 8,2% nel prime time; Altre Rai 8,2% e 7,1%

A riposo i Motori, se non quelli della SuperBike, live su Sky e su Tv8 (ben 391mila spettatori con il 2,8%) in un lungo pomeriggio con tennis e calcio, domenica 13 giugno. Su Eurosport la finale del Roland Garros, Stefanos Tsitsipas contro Novak Djokovic, arrisa al serbo al quinto set, ha avuto 332mila spettatori ed il 2,59% di share, portando lo share di Eurosport su Sky all’11,8%, col 7,7% sul target uomini laureati ed un picco da 614mila spettatori alle 19.23, ed un picco del 4,52% alle 17.30, nella pausa degli Europei di calcio. Tennis e Parigi a parte, il focus della giornata sportiva sono stati ovviamente gli Europei di calcio, ma anche la notturna Coppa America. In prima serata Olanda-Ucraina ha avuto 4,940 milioni di spettatori con il 24% di share su Rai1, ma anche ulteriori 811mila spettatori con il 3,9% su Sky. Al primo pomeriggio su Rai1 l’incontro Inghilterra-Croazia ha totalizzato 2,920 milioni di spettatori ed il 22,5% su Rai1, ma anche 684mila spettatori con il 5,3% su Sky. In esclusiva sulla pay, nel tardo pomeriggio e preserale, Austria-Macedonia del Nord ha conquistato 454mila spettatori con il 3,6% di share. Inoltre su RaiSport l’incontro dei playoff di Serie C, Padova – Alessandria ha ottenuto 236mila spettatori e l’1,8%. Su Sky, in seconda e terza serata Calciomercato l’Originale ha avuto 105mila spettatori, contrapponendosi a Brasile-Venezuela di Copa, ieri a 141mila e 1,6%.

Tra le free in prima serata prevale SuperNanny

Tra le native digitali free. Sul Nove Supernanny a 414mila spettatori e 2% nel primo episodio e 339mila spettatori e 2,6% nel secondo episodio. Su Rai Movie Il cammino per Santiago ha riscosso 353mila spettatori e l’1,8%. Su Iris Il postino suona sempre due volte ha avuto 352mila spettatori con l’1,8%. Sul Rai4 I bambini di Cold Rock a 350mila spettatori e 1,7%. Su RaiPremium Purchè finisca bene 340mila e 1,7%. Sul 20 Oldboy ha avuto 328mila spettatori con 1,64%. Su Real Time per The Real Housewives of Napoli 270mila spettatori con 1,3%. Su La5 Le mie nozze country 235mila spettatori e l’1,14%. Su TopCrime Colombo 233mila e 1,12%. Su Tv8 Antonino Chef Academy in replica è stato seguito da 226mila spettatori con 1,2%% di share. Su Cine 34 Ultimo tango a zagarolo a 149mila e 0,7%. Su Mediaset Extra Tu si que vales 143mila spettatori con 0,7%. Su Focus Città nascoste 140mila spettatori con 0,7%.

In access. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha raccolto 499mila spettatori e il 2,6% di share. Sul Nove Little Big Italy 266mila spettatori con l’1,4%. In seconda serata. Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei 128mila spettatori e 2,3%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone 109mila spettatori e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento dello slam parigino)