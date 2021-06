Ascolti Tv 13 giugno: Olanda-Ucraina fa il 28% (Rai+Sky), il resto è fuffa o quasi. Tutto sul bilancio stagionale di Giletti, che ora tiene Cairo sulle spine

E’ stato il match in chiaro e pagamento degli Europei di Calcio a dettare legge su film, telefilm, una Raznovich al debutto flop (ha fatto peggio solo film di Rete4), un Giletti ai saluti finali (stabile, soffrendo il calcio nella parte centrale). I numeri ed il profilo di ascolti delle 35 puntate di Non è L’Arena.

Ascolti Non è L’Arena: uomini e donne in equilibrio, forte tra gli over55, al top in Friuli e Liguria

Solo il tennis, con la finale di Parigi tra Stefanos Tsitsipas e Novak Diokovjc nel cuore del pomeriggio su Eurosport, ha provato ieri a scalfire la centralità degli Europei di calcio, che hanno proposto due partite in chiaro su tre sulla Rai, con l’esclusiva Sky su Austria-Macedonia. In prima serata domenica 13 giugno, la partita degli vinta dall’Olanda per tre a due sull’Ucraina, è stata capace di assicurare a Rai1 ben 4,940 milioni di spettatori con il 24% di share; sull’ammiraglia pubblica il pre e post partita nel complesso hanno conseguito 3,289 milioni di spettatori ed il 17,2%. Mentre su Sky il match giocato ad Amsterdam ha ottenuto ulteriori 811mila spettatori con il 3,9%. Tutto sommato dignitosa la difesa di Canale5. Il film in prima tv, Instant Family, con Mark Wahlberg e Rose Byrne, ha conseguito 2,097 milioni di spettatori e 10,7% di share. Bene ha fatto su Rai2 la serie Delitti in Paradiso, che ha conseguito oltre 1,3 milioni ed il 6,5% issandosi al terzo posto per numero di spettatori.

La nona stagione del telefilm ha corso a lungo affiancata all’ultima puntata di Non è L’Arena. Massimo Giletti ha lasciato intendere che la sua quarta stagione con la rete di Urbano Cairo potrebbe essere l’ultima, ma non l’ha dato per certo. Ieri il programma ha parlato di vaccini, mafia, i casi Saman Abbas e Di Fazio. Ha ospitato Sandra Amurri, Luigi Li Gotti, Antonio Ingroia, Marco Taradash, Nunzia De Girolamo, Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Michele Sarno, Nello Trocchia, Andrea Catizone, Vittorio Sgarbi, Sami Salem, Sorelle Napoli, Sergio Lari, Matteo Bassetti, Consuelo Locati, Francesco Copozza, Daniela Santanchè, Daniele Bonistalli. E’ stata violenta, in particolare, una lite tra Taradash e Ingroia. Il bilancio, con i maschi attratti dal calcio, non è stato eccezionale, considerato che Giletti non aveva alcuna concorrenza di genere. Non è l’Arena ha avuto nella presentazione 909mila spettatori e il 4,9% (1 milione di spettatori ed il 4,8% sette giorni prima), nella prima parte 1,187 milioni con il 5,7% (1,490 milioni di spettatori ed il 6,9% sette giorni prima) e poi 915mila e l’8,8% (920mila spettatori e 8,4% nella seconda parte). Il programma ha quindi pagato dazio soprattutto nella parte centrale, quella in più diretta concorrenza col calcio.

Completano il contesto di ieri sera su Italia1 la commedia Un’estate al mare, che ha avuto 1,020 milioni di spettatori con il 5,4% di share. Pura difesa per Rete4 ha fatto la pellicola Inconcevaible, con Nicolas Cage, che ha raccolto solo 575mila spettatori con il 3% di share. Male ha fatto la versione da prima serata di Kilimangiaro, con Camila Raznovich che ha portato su Rai3 solo 684mila spettatori con il 3,4%. Interessante l’analisi del profilo di ascolto di Non è l’arena nell’arco dell’intera stagione.

Il profilo di Giletti: uomini e donne in equilibrio, forte tra gli over55, fortissimo tra gli over 65, al top in Friuli e Liguria, male in Campania, così così in Sicilia

Analizzando il profilo di Non è L’arena nel corso dell’intera stagione, considerando assieme tutte le sue parti costitutive, dalla presentazione ai notturni spesso hot, emerge che il programma sfiora complessivamente quota 1,2 milioni con il 6%, avendo una quota quasi equivalente di pubblico femminile (6,05%) e maschile (5,9%). Un risultato eccellente in una giornata complicata coma la domenica, storicamente ‘scarsa’ di consensi, ante Giletti, per La7. Il bilancio del programma sale sopra media tra i 55-64enni (6,3%) e tra gli over 65 (9,11%). In termini di grado d’istruzione, il programma fa il 7% tra chi ha studi universitari. In termini di appartenenza socioeconomica, da registrare l’8,1% portato a casa nella fascia Alta.

Qualche indicazione curiosa arriva dalle preferenze territoriali. Sotto media quelle della regione di origine di Giletti, il Piemonte (5%), molto sopra risultano Liguria (8,73%) e Friuli (8,76%). Giletti fa bene in Calabria (8%), Sardegna (7,8%) e Trentino (7,05%), e rimane sopra il 6% in Emilia Romagna, Lazio, Marche, Veneto, Lombardia. Mentre viene penalizzato in Molise, (4,6%), Campania (4,2%), Valle D’Aosta (4%). La Sicilia, a cui dedica tanta attenzione, gli assegna un onesto 5,3% di share.

Le altre partite di giornata. Domina il Tgr nel preserale. Il Tg1 delle 13.30 appuntamento clou con le news

In access. Su Canale5 Paperissima Sprint 2,632 milioni di spettatori con il 13,8%. Su Italia1 CSI ha avuto 832mila spettatori e il 4,4%. Su Rai3 Frontiere Speciale ha raccolto 618mila spettatori con il 3,3%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha avuto 1 milione di spettatori con il 5,5%, nella prima parte e 1 milione di spettatori con il 5% nella seconda parte. Nel preserale Su Rai1 la replica di Con il Cuore nel Nome di Francesco ha ottenuto 1,474 milioni di spettatori e 12%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,133 milioni di spettatori e 9,5% mentre Caduta Libera 2,090milioni di spettatori e 14,9%. Su Rai3 Tg Regione 2,4 milioni di spettatori pari al 15,9%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia a 14,5% nella presentazione, 18,3% nella prima parte, 22,4% nella seconda parte. Paesi che Vai 18,4%, A Sua Immagine 17,7%, Santa Messa 19,8%. Su Canale5 il TG5 delle 8 19,6%, Santa Messa 12,9% di share. A mezzodì. Su Rai1 Angelus 20,6%, Linea Verde 22,1%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 11,2%, Melaverde 16%.

Al pomeriggio Su Rai1 l’incontro di Euro 2020 Inghilterra-Croazia 22,5% con il pre e il post partita a 15,4%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 15,2%, Beautiful 13,8%, la replica della sera precedente di Una Vita 12,8%, L’Isola di Pietro 7,5%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 8,8% e 6,4%. Per Kilimangiaro Collection 7,4%. In seconda serata. Su Rai 1 Notti Europee 9,4%. Su Canale 5 Che cosa aspettarsi quando si aspetta 7,7% di share. Su Rai2 The Blacklist 4,2% e 3,5%. Su Italia1 Vita Smeralda 4,2%. Su Rai3 Cosa dirà la gente 3,1%. Su Rete4 Mine 2,9%. Le news delle 20.00. Tg1 a 3,844 milioni e 22,6%; Tg5 a 3,178 milioni e 18,4%. TgLa7 a 741mila e 4,3%. Alle 13.30 Tg1 a 4 milioni e 27,4%.

(Un momento di Non è L’Arena)