Ascolti tv 13 giugno 2021: Olanda-Ucraina bella partita, ottimi ascolti

Ascolti tv: gli Europei su Rai1 non hanno avversari

Domenica sera televisiva all’insegna degli Europei di calcio su Rai1, che stravince la gara degli ascolti tv delle reti generaliste grazie alla partita Olanda-Ucraina, vinta dagli olandesi per 3 a 2, che ha registrato il 23,95% di share media con 4,940 milioni di tifosi collegati. Sabato sera il match Belgio-Russia aveva fatto il 21,9% e 4,2 milioni. Seconda posizione per il film Instant Family su Canale5 con il 10,69% e 2,097 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 9,72% e 1,9 milioni con la pellicola Lion – La strada verso casa. Medaglia di bronzo per Delitti in paradiso su Rai2 con il 6,52% e 1,368 milioni di contatti. Sette giorni fa la serie tv The Rookie aveva portato a casa il 5,45% e 1,2 milioni.

Giù dal podio si piazza il talk show Non è l’Arena su La7 con il 5,71% e 1,187 milioni di spettatori, poi il film Un’estate al mare su Italia1 al 5,38% e 1,020 milioni e Kilimangiaro estate su Rai3 al 3,44% e 684 mila. Si chiude la classifica con il film Inconceivable su Rete4 al 3,03% e 575 mila contatti, poi Supernanny su Nove al 2% e 414 mila e Antonino Chef Academy su Tv8 all’1,2% e 226 mila.

