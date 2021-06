Ascolti Tv 12 giugno: Belgio-Russia fa 4,2 milioni, poi Scotti, FBI, Tozzi. Una vita batte Shrek

Dopo il terrore per il malore di Eriksen in Danimarca-Finlandia, la partita degli Europei di calcio su Rai1 a 4,2 milioni e il 21,9% di share. Su Canale5 la replica di The Winner Is, ha avuto 2 milioni e 13%.

Ascolti Tv, oltre il calcio: su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,491 milioni di spettatori e il 7,7%

Serata drammatica ma non tragica, quella di sabato 12 giugno, con Danimarca-Finlandia che nel preserale su Sky si è interrotta appena prima della fine del primo tempo per il malore occorso in campo a Christian Eriksen, salvato dal massaggio cardiaco e dal defibrillatore. In prima serata su Rai1 e Sky è andata in onda Russia-Belgio, nonché (sulla pay) il secondo tempo della partita di Copenaghen, ripresa quando dall’ospedale sono arrivate notizie rassicuranti sullo stato di salute del giocatore dell’Inter. In prima serata le alternative al calcio erano tattiche. C’erano i telefilm polizieschi su Rai2 e Mario Tozzi sulla terza rete a comporre il menù di Viale Mazzini. Canale 5 ha proposto la replica dello show The Winner is, mentre il titolo cult d’animazione di Italia1 (Shrek), la soap spagnola su Rete4 (Una Vita) e la serie chic su La7, Downtown Abbey, completavano l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 l’incontro Belgio-Russia, per i campionati Europei di calcio, vinto dalla squadra di Romelu Lukaku per tre a zero, ha conquistato 4,2 milioni di spettatori ed il 21,9%. Su Canale 5 la replica di The Winner Is, con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 2 milioni di spettatori e 13%. Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,491 milioni di spettatori e il 7,7%. Su Rai3 la nuova puntata di Sapiens- Un solo pianeta, con Mario Tozzi alla conduzione, ha conseguito 1,1 milioni di spettatori e il 6% di share. Su Rete4 la soap spagnola Una Vita, ha totalizzato 944mila e 5,1% di share. Su Italia 1 per la pellicola cult d’animazione Shrek, 885mila spettatori e 4,6% di share. Su La7 la serie cult Downtown Abbey ha avuto 376mila spettatori e 2,5% di share.

Da registrare inoltre

Al pomeriggio su Rai1, Galles-Svizzera a 2,331 milioni e 19,93%. E Notti Europee a 1,067 milioni e 10,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Belgio-Russia)