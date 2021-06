Ascolti tv analisi 10 giugno: ammiraglie male, fa il botto Del Debbio con Salvini, il caso della povera Saman e Corona nel finale

Vince ma non brilla Non sposate le mie figlie2, commedia già ieri in onda su Rai1 col primo capitolo; arriva a distanza su Canale5 il Viaggio nella grande bellezza. Va forte Dritto e Rovescio che eredita pubblico dall’ammiraglia, fa il picco con Matteo Salvini e poi rimane concentrato con successo sul caso di Saman Abbas e l'Islam. Male non malissimo lo speciale di Giletti sulla mafia.

Ascolti Tv, talk in access: con Sogno Azzurro che regala pubblico a tutti, Otto e Mezzo, con Antonella Viola, prevale sulla concorrenza finché dalla Palombelli c’è Renzi. Stasera Italia rimonta con la seconda parte. Moreno staccata (con Vezzali, Lippi, Tardelli)

Una discreta commedia francese su Rai1, al secondo capitolo consecutivo in prima serata, contro i docufilm di Canale 5 affidati a Cesare Bocci, e ieri – giovedì 10 giugno – incentrati soprattutto sulla dinastia reale inglese. Sull’ammiraglia pubblica Non sposate le mie figlie 2 ha avuto 2,837 milioni e il 13,6% di share, vincendo senza brillare la serata (la sera prima Non sposate le mie figlie aveva avuto 2,789 milioni di spettatori e il 12,8% di share e aveva perso il confronto con Chi l’ha visto?). L’ammiraglia rivale ha proposto Viaggio nella grande Bellezza e con le storie di regnanti e principi si è fermata a 1,835 milioni ed il 10,6%, finendo distante dai rivali.

Dietro i primi è stata contesa aperta tra film e informazione. Del Debbio ha distanziato nettamente Giletti, tra le pellicole outsider è prevalsa Una notte da leoni 3

Tra gli approfondimenti la sfida è stata anomala e diversa dal solito, senza Corrado Formigli su La7: da una parte Paolo Del Debbio che ha avuto ospite Matteo Salvini, ma molto si è concentrato sul caso di Saman Abbas; dall’altro Massimo Giletti, in viaggio ricognizione a Palermo per parlare di mafia. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha conseguito ben 1,429 milioni di spettatori ed il 9,03%, superando il bilancio già buono di sette giorni prima (1,168 milioni di spettatori e 7,2%) e facendo il record stagionale. Il picco di ascolti si è registrato alle 21.51, con oltre 2,3 milioni di spettatori ed il 10,3% per il segretario leghista, mentre alle 23,41 (in zona Mauro Corona) si è raggiunta quota 12,34%. Nella zona Salvini, tra le 21.39 e le 22.01, il programma ha avuto 2,053 milioni di spettatori ed il 9,1%. Su La7 Non è l’Arena -Abbattiamoli, con il viaggio in Sicilia di Massimo Giletti ha ottenuto solo 639mila spettatori ed il 4,42%.

Nella sfida tra le pellicole su Rai2 il drammatico Paradise Beach, ha avuto 1,016 milioni di spettatori ed il 4,8%, mentre ha fatto molto meglio su Italia1 Una notte da leoni3, che ha totalizzato 1,3 milioni di spettatori con il 6,5%. Infine, dopo il Galà Pietro Mennea (1,136 milioni e 5,4% per l’Atletica Leggera fino alle 22.00 circa) su Rai3, Eddie The Eagle- Il coraggio della follia, commedia tratta da una storia vera messa in coda all’atletica leggera, ha conquistato 603mila spettatori e il 3,5%.

Le altre partite di giornata. Sogno Azzurro ancora travolto da Striscia

In access. Su Rai1 Sogno Azzurro 2,540 milioni e 11,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,755 milioni di spettatori con uno share del 17,3%. Su Italia1 CSI 1,1 milioni di spettatori con il 5,2%. Su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,553 milioni e 7,3% di share. Su Rete 4 Stasera Italia 1,228 milioni e 6% nella prima parte con Matteo Renzi e nella seconda 1,575 milioni e 7,3%. Su Rai2 Tg2 Post a 967mila e 4,4%. Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,478 milioni e 21,4% e poi 3,648 milioni di spettatori e 24,4%. Su Canale 5 Caduta libera a 1,4 milioni di spettatori con il 12,3% di share e 2,161 milioni di spettatori con il 15% di share. Su Rai3 il TGR 2,329 milioni di spettatori con il 14,6% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,9% di share e Uno Mattina 16,9%, Storie Italiane 17,3% e 16,8%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,1% nella prima parte, 18,3% nella seconda e 14,2% nella terza. Su Rai2 Radio2 Social Club 4,9%. Su Rai3 Agorà 9% di share. Su La7 Omnibus 3,4%. Coffee Break 3,2%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 16,6% di share. Su Canale 5 Forum 15,9%. Su Rai3 Elisir 5,9%, TG3 delle 12 11,9%, Quante Storie 6%, Passato e Presente 4,7%. Su Italia1 SportMediaset 7,1%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,8%, La Signora in Giallo 4,3%. Su La7 L’Aria che Tira 4,4% nella prima parte e 3,9% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 14,4%, Il paradiso delle signore in replica 13,9%. La Vita in Diretta 22,1% (presentazione 20,1%). Su Canale5 Beautiful 18,4%, Una Vita 18,5%, Mr Wrong 18,2%, Love is in the air 19,3%, Rosamunde Pilcher 12,1%. Su Italia1 I Simpson a 4,7%, 5,5%. Su Rai3 Geo Magazine 7,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 Tagadà 3,3% e Tagadoc 1,5%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 8% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 8,5%. Su Rai2 Chiudi gli occhi 2,9%. Su Rai 3 Linea Notte 3,7%. Su Italia1 Venus Club 5,6%. Su Rete 4 Totò, Peppino e la dolce vita 4,6% di share. Le news delle 20. Tg1 4,2 milioni e 22,8%. Tg5 3,554 milioni e 18,8%. TgLa7 1 milione e 5,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Dritto e Rovescio)