RaiPlay, gli utenti registrati salgono a quota 19 milioni

La piattaforma in streaming RaiPlay si accinge a uno stress test notevole nei prossimi giorni, con le 27 partite live degli Europei di calcio (oggi Italia-Turchia), gli highlights di tutti i 61 match, i contenuti aggiuntivi di Rai Sport, e le produzioni originali RaiPlay come Europei a casa The Jackal, sette appuntamenti nel corso del torneo, commentando gli incontri dal divano di casa The Jackal. «A fine maggio RaiPlay ha 19 milioni di utenti registrati», annuncia Elena Capparelli, direttore di RaiPlay, «In crescita di cinque milioni rispetto a un anno fa, con 21 milioni di app scaricate, di cui 11 milioni sulle smart tv. Nel mese di maggio c’è stato il +52% di ore di fruizione rispetto al maggio 2020, con oltre il 46% degli utenti registrati sotto i 44 anni. Sui contenuti lunghi, poi, RaiPlay è leader assoluto, intercettando oltre il 50% del pubblico che segue contenuti per più di 30 minuti».

La produzione con i The Jackal, tutta realizzata a Napoli e al via oggi alle 20,50, è la terza originale live su RaiPlay, dopo Fiorello, al debutto della piattaforma, e Nicola Savino al Festival di Sanremo del 2020. Per le altre novità originali di RaiPlay «do appuntamento alla presentazione dei palinsesti Rai, il prossimo 22 giugno», dice Capparelli. A differenza delle passate esperienze della Gialappa’s band, «noi non abbiamo le loro competenze calcistiche», spiegano i The Jackal, «e ricreiamo un divano tra amici andando non solo in voce, ma pure in video. Non commentiamo la partita, ma forniamo un contenuto esterno al match che però porta attenzione sull’incontro. Loro erano in tre, noi siamo in sei. E poi loro erano bravi».

