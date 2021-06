Anna Falchi al posto di Giancarlo Magalli. Che (dice) si è autosilurato

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: «Non sono stato fatto fuori. Sono io che ho chiesto di non rifare più “I Fatti Vostri”, perché dopo trent’anni sono stanco». Con la nuova conduttrice più spazio ai giochi.

Magalli: «Lascio I fatti vostri, l’ho scelto io»

Corriere della sera, pagina 46, di Maria Volpe.

Fuori Giancarlo Magalli, dentro Anna Falchi, affiancata probabilmente da Salvo Sottile e Umberto Broccoli. «Ma – chiarisce Magalli – è stata una mia scelta». Il volto ormai storico de I fatti vostri dunque non ci sarà la prossima stagione. A FQMagazine, Magalli ha rilasciato un’intervista dove ha chiarito la sua posizione: «Non sono stato fatto fuori. Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. L’ho chiesto mesi fa al direttore di Rai2 Ludovico Di Meo. Sono passati trent’anni da quando ho cominciato a farlo».

Michele Guardì, inventore e regista, non ha accettato un cambio graduale come aveva chiesto Magalli, ma ha preferito cominciare la nuova stagione con un cambio radicale: Anna Falchi alla conduzione per puntare di più sui giochi e intrattenimento.

