Ascolti tv 9 giugno digital e pay: Djokovic giustizia anche Berrettini e danneggia pure Bonan e Freccero. Papi ok anche usato

Freccero da Bonan e Di Marzio su Sky, in concorrenza col tennis ed Eurosport. In prima serata, tra le native digitali free. Su Tv8 la replica di Name That Tune 525mila con il 2,6%. Sul Nove Accordi & Disaccordi 479mila con il 2,2%. Su Iris Fuga per la vittoria 460mila con il 2,2%.

Ascolti tv, gruppi: altre Mediaset 8,3% nelle 24 ore e 7,8% nel prime time; altre Rai 7% e 7,72%.

Eurosport protagonista per lo sport, ieri sera – mercoledì 9 giugno – con il tennis da Parigi in primo piano e in onda sulla prima opzione e il terzo confronto tra Milano e Bologna dei playoff di basket (trasmesso pure in chiaro da Rai Sport) coperto con la seconda rete, eventi in entrambi casi fruibili sulla piattaforma di Sky. Su Eurosport 1 – considerando dalle 20 a quasi mezzanotte – il match dei quarti di finale del Roland Garros tra Nole Djokovic e Matteo Berrettini vinto dal serbo per tre set a uno ha ottenuto 340mila spettatori e l’1,7%. Nel pomeriggio, invece, 109 mila spettatori per l’incontro tra Rafa Nadal e Diego Schwartzman. Mentre la vittoria di Bologna su Milano ha reso ad Eurosport2 ben 102 mila spettatori e 0,5%.

Così in seconda serata è stata buona la prestazione, considerata la parziale concorrenza dei live di Eurosport e RaiSport, di Calciomercato l’Originale, che su Sky, ospitando anche Carlo Freccero, ha avuto 130mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Vince lo show di Tv8

In prima serata. Su Tv8 la replica di Name That Tune ha conquistato 525mila spettatori con il 2,6%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 479mila spettatori con il 2,2%. Su Iris Fuga per la vittoria ha totalizzato 460mila spettatori con il 2,2%. Su Rai4 Paura Primordiale ha conseguito 380mila spettatori con l’1,7%. Su RaiMovie Aspirante vedovo 349mila spettatori e 1,5%. Su Rai Premium Come una Madre ha raccolto 254mila spettatori e l’1,1%. Su Top Crime Law and Order: Unità Speciale ha totalizzato 239mila spettatori pari all’1,2%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi – Puglia ha ottenuto 227mila spettatori con l’1% nel primo episodio inedito e 307mila spettatori con l’1,5% nel secondo episodio in replica. Su RaiYoYo Bing ha raccolto 253mila e l’1,1%. Sul 20 King Kong ha avuto 226mila spettatori e l’1,33%. Su La5 Amore e mille miglia ha ottenuto 214mila spettatori con l’1%. Su Cine34 Amici come noi 207mila spettatori e 1%. Su TopCrime Law & Order 206mila spettatori e 0,9%. Su La7d Downtown Abbey consegna 134mila spettatori e 0,7%. Su Italia2 Naruto Shippuden ha riscosso 63mila spettatori con 0,3%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 515mila spettatori con 2,3%. Su Tv8 Guess My Age ha riscosso 407mila spettatori con l’1,3%. In seconda serata. Sul Nove Revenant ha raccolto 179mila spettatori con 1,9%. Su Tv8 Antonino Chef Academy ha riscosso 140mila spettatori con 2%. Su Rai Premium Uniche a 93mila spettatori e lo 0,6%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 il Rosario da Lourdes 502mila spettatori e 5%. Su TV8 La stagione dell’amore ha raccolto 258mila spettatori con il 2,8%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 227mila spettatori e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Djokovic-Berrettini)