Ascolti tv analisi 9 giugno: serata ‘nera’ per Rai1 e nerissima per Canale5. Meglio Sciarelli con la povera Saman, Denise, il comandante Marcos

Ascolti tv, in seconda serata Mannoni va forte e con il traino di Chi l’ha visto? batte Vespa.

In una serata in cui l’offerta più croccante era quella di tennis e basket by Eurosport, mercoledì 9 giugno, è calato ancora il numero di italiani davanti agli schermi tv. Ed hanno fatto male Rai1 e Canale 5. Al primo posto in graduatoria, senza faticare troppo, si è collocata Rai3. Federica Sciarelli rimane concentrata sul caso di Denise Pipitone, ma ha aperto una pagina importante anche su quello della povera Saman Abbass, a Novellara di Reggio Emilia. Chi l’ha visto? ieri ha ottenuto ha ottenuto 2,867 milioni di spettatori e 14,7%, portando a casa, con il bacino di base del mezzo più esiguo di questa stagione, una delle migliori prestazioni per share di questa annata. La settimana scorsa la trasmissione di cronaca nera e nerissima della rete guidata da Franco Di Mare era arrivata a 2,6 milioni ed il 13,4% di share; sette giorni prima – con una penetrazione più alta del mezzo – aveva ottenuto 2,9 milioni di spettatori ed il 13,5%, mentre il programma era arrivato a 2,877 milioni e 12,9% due puntate fa. Il record stagionale rimane quello ottenuto con il caso di Olesya Rostova e la sua somiglianza con Denise; in quella occasione, alla fine di marzo Chi l’ha visto? era arrivato a quota 3,520 milioni di spettatori ed il 15,2%. Col filotto di record recente, Sciarelli assieme a Report e Che tempo che fa, contribuisce all’ottimo risultato della terza rete in questa stagione tv, terza in graduatoria con vantaggio chiaro sulle altre.

Dietro Rai3

Sul podio sono arrivate le ammiraglie. Su Rai1 il film Non sposate le mie figlie, con Christian Clavier ha raccolto 2,789 milioni di spettatori e il 12,8% di share, salvando la faccia alla prima rete pubblica. Più problemi hanno avuto a Cologno. Su Canale 5 per la serie tv Grand Hotel-Intrighi e passioni, con nel cast Yon Gonzalez e Amaia Salamanca ha conseguito solo 1,769 milioni di spettatori e il 10,3% di share nella media dei due episodi trasmessi fino a 45 minuti dopo mezzanotte.

Dietro i primi il film di Italia1 (Hard Kill, con Bruce Willis) ha avuto 1,421 milioni di spettatori e il 6,6%, mentre lo spettacolo teatrale di Max Giusti su Rai2 (The Show Must Go On – Va Tutto Bene) ottenendo 862mila spettatori e il 4,2% ha fatto, se non altro, meglio di Giuseppe Brindisi e Zona Bianca (su Rete4 a 762mila spettatori e 4,3%. In coda si è collocato Atlantide, che parlava di Vermicino, a 416mila e 1,9%.

Le altre partite di giornata. Sempre male Sogno Azzurro, bene Matano, crescono Clerici e Bortone

In access. Su Rai1 Sogno Azzurro 2,573 milioni e 11,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,724 milioni di spettatori con uno share del 16,4%. Su Italia1 CSI 1,025 milioni spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Nuovi eroi è stato visto da 1,1 milioni di spettatori e il 5,3% e Un Posto al Sole a 1,8 milioni di spettatori e 8,1%. Su La7 Otto e Mezzo ha radunato 1,754 milioni di spettatori e 7,9%. Su Rete4 Stasera Italia ha avuto 1,066 milioni e 5% nella prima parte e 1,041 milioni di spettatori e 4,6% nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 975mila spettatori con il 4,3%. Nel preserale su Rai1 Reazione a catena 2,589 milioni e 21,4% e 3,765 milioni e 23,7%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1,342 milioni di spettatori con 11,7% di share e 2,144 milioni di spettatori con il 14,1% di share. Su Rai3 TGR 2,535 milioni di spettatori con il 15,1%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,1% di share e Uno Mattina 16,8%; Storie Italiane 17,8% e 17,4%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18,5% nella prima parte, 17,6% nella seconda e nella terza finale 15,2%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,6%. Su Rai3 Agorà 7,5% di share. Mi manda Rai3 5,7%. Su La7 Omnibus 3,6%. A seguire Coffee Break 3,2%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 16,1%. Su Canale 5 la replica di Forum 14,6%. Su Rai3 Elisir 6%. Su Rete4 Il Segreto 1,9% di share, La signora in giallo 4,3%. Su La7 L’Aria che Tira 4,5% e 3,9%. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 14,7%; Il Paradiso delle Signore 12,9% in replica, Vita in diretta 21%. Su Canale5 Beautiful 19,3%, Una Vita 18,3%, Mr Wrong 17,7%, Love is in the air 19,6%, Inga Lindstrom 11,3%. Su Italia1 I Simpson 4,8%, 5,3%. Su Rai3 Geo Magazine 7,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,5%. Su La7 Tagadà 2,8%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 6,9% e 7,1%. Su Canale 5 Tg5 Notte 7,8%. Su Rai2 ReStart 2,2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,1%. Su Italia1 The Visit 4,2%, su Rete4 Confessione reporter a 3,6%. Alle 20.00. Tg1 a 4,395 milioni e 22,9%; Tg5 a 3,759 milioni e 19,2%; e TgLa7 a 1,020 milioni e 5,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi l’ha visto?)