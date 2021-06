Ascolti tv 9 giugno 2021: Chi l’ha visto? domina la serata

Ieri, mercoledì 9 giugno 2021, Chi l’ha visto? 14,74%, Non sposate le mie figlie 12,80% e Grand Hotel – Intrighi e passioni 10,85%.

Ascolti tv: il programma di Rai3 mette in fila Rai1 e Canale5

Con le reti ammiraglie che propongono film di seconda fascia o repliche ecco che la spunta Chi l’ha visto? su Rai3 con il 14,74% di share media e 2,867 milioni di telespettatori, vincendo la gara degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 13,37% e 2,6 milioni. Seconda posizione per il film Non sposate le mie figlie su Rai1 con il 12,80% e 2,789 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 16,46% e 3,1 milioni con Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu con Claudio Santamaria. Medaglia di bronzo per la pellicola Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale5 al 10,85% e 1,763 milioni di contatti. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 10,05% e 1,9 milioni con il film Bentornato Presidente con Claudio Bisio.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film Hard Kill su Italia1 con il 6,64% e 1,421 milioni di spettatori, poi Va tutto bene su Rai2 con il 4,21% e 862 mila e il talk show Zona bianca su Rete4 con il 4,32% e 762 mila. Si chiude con Name that tune su Tv8 al 2,7% e 581 mila contatti, poi il talk show Accordi&Disaccordi su Nove al 2,2% e 479 mila e Atlantide su La7 all’1,90% e 416 mila.

Ascolti tv daytime

In access prime time Love Island su Real Time all’1%, mentre la replica di Deal with it su Nove al 2,3% e 514mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Chi l’ha visto?)