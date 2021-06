Caro telespettatore, ecco la tua pubblicità su misura

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Auditel è ora in grado di rilevare la sostituzione, in tempo reale, di uno spot pubblicitario erogato in modalità lineare, con uno indirizzato a un singolo utente. È l’addressable advertising, che rivoluzionerà le strategie commerciali della Tv.

Televisione, Auditel amplia le misurazioni e prepara la total audience

Il Sole 24 Ore, pagina 19, di Andrea Biondi.

Allargamento della finestra temporale per la misurazione delle audience; avvio della misurazione della pubblicità “personalizzata”. In attesa della Total audience che nel 2022 dovrebbe misurare gli ascolti Tv attraverso tutti i device – e messe per ora da parte le polemiche che l’hanno vista indicata come la causa della mancata fusione fra Audiweb e Audipress – Auditel comunica queste due innovazioni, in un percorso che vede il mezzo Tv alle prese con una sempre più spiccata convergenza fra tradizionale e digitale. Nel dettaglio, è dal 31 maggio che è stata allargata la finestra temporale del Time Shifted Viewing (Tsv): il tempo di visione dei programmi della Tv lineare fruiti in un momento successivo alla messa in onda. Fino ad allora ci si fermava a 7 giorni dalla messa in onda. Ora la finestra temporale si allarga a 28 giorni.

Tutto questo, spiega Auditel in una nota, per soddisfare tre esigenze fondamentali. La prima: «Recuperare una parte importante di ascolto non attribuito. Infatti, la visione oltre il settimo giorno, in passato piuttosto marginale, è andata crescendo di importanza in parallelo con l’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato e sta caratterizzando il mercato e i consumi Tv». In secondo luogo: «Allineare le metriche televisive tradizionali a quelle digitali che permettono l’attribuzione degli eventi di visione su contenuti trasmessi molto in là nel tempo» e poi «adeguare le metriche Auditel a quelle dei principali omologhi europei».

