Magalli trasloca, Giusti anche. E Papi torna in Mediaset

A Magalli il nuovo quiz di Rai2. Max Giusti trasloca a Tv8

Giancarlo Magalli sarà il nuovo uomo-quiz di Rai2. Lascia la conduzione dei Fatti Vostri (Rai2) per approdare a Lingo, un quiz sulla conoscenza della lingua italiana (che già ebbe un assaggio televisivo nel 1992-93 su Canale5, con la conduzione di Tiberio Timperi). I concorrenti (quattro coppie) dovranno indovinare delle parole e la loro declinazione nel vocabolario italiano, L’orario di messa in onda non è dei più appetibili (17.30), spetterà a Magalli conquistare gli ascolti. Intanto il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, è alla ricerca del suo sostituto a I Fatti Vostri, dove sono stati riconfermati Umberto Broccoli e Salvo Sottile.

Pierluigi Diaco dopo 18 anni lascia Rtl 102.5 per RaiRadio2 dove porterà Ti sento, il suo programma in seconda serata su Rai2, in vacanza nei mesi estivi (tornerà in onda il 14 settembre). Lui invece in vacanza non andrà, ma si metterà ai microfoni della radio per una versione estiva, ovviamente riadattata, del programma, dal 28 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21. Dice: «È un ritorno alle origini, nella casa radiofonica dove l’amore per la radio si è strutturato, consolidato e affermato dentro di me. La radio è il mezzo che meglio di altri rappresenta il mio stato d’animo».

Altri cambi di rete

Max Giusti da Nove trasloca a Tv8 per condurre Guess my age – Indovina l’età, programma guidato dal 2017 da Enrico Papi, che ha chiuso questa esperienza perché ingaggiato da Canale5 dove dovrà cercare di resuscitare Scherzi a parte, la cui ultima puntata (condotta da Paolo Bonolis) risale al novembre 2018. Se Papi se ne va da Tv8, il nuovo arrivato è appunto Giusti, reduce dal Cantante mascherato (concorrente) su Rai1. Pippo Baudo ha compiuto 85 anni il 7 giugno e davanti alla torta con le candeline va a ruota libera: «In tv vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo. Paolo Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro!? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie».

